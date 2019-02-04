Группа студентов надругалась над однокурсником перед камерой в Иркутской области

фото с сайта brstu.ru

В Братске трое студентов целый год издевались над другим учащимся, пределом всего этого стало сексуальное насилие; полиция проводит проверку.

Трое учащихся Братского госуниверситета надругались над студентом. Всё происходило в местном общежитии, а инцидент был снят на видео. После обращения в полицию жертвы насильственных действий сексуального характера в региональном МВД проводят проверку — сообщили в местном портале “Город”.

Также в издании отметили, ссылаясь на свои источники, что группа тех студентов издевалась над жертвой в течении года, заставляя его в том числе оформлять для них микрозаймы на своё имя.

Напомним, в конце января омские школьницы заставляли одноклассницу выполнять действия сексуального характера на камеру.