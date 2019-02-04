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Группа студентов надругалась над однокурсником перед камерой в Иркутской области

Рубрика: проиcшествия

04.02.2019 20:26

фото с сайта brstu.ru

В Братске трое студентов целый год издевались над другим учащимся, пределом всего этого стало сексуальное насилие; полиция проводит проверку.

Трое учащихся Братского госуниверситета надругались над студентом. Всё происходило в местном общежитии, а инцидент был снят на видео. После обращения в полицию жертвы насильственных действий сексуального характера в региональном МВД проводят проверку — сообщили в местном портале “Город”.

Также в издании отметили, ссылаясь на свои источники, что группа тех студентов издевалась над жертвой в течении года, заставляя его в том числе оформлять для них микрозаймы на своё имя.

Напомним, в конце января омские школьницы заставляли одноклассницу выполнять действия сексуального характера на камеру.

Теги: студенты преступность полиция

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Болельщиков хоккейной «Сибири» согреют бесплатным глинтвейном перед матчем

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Школьница с пирсингом в носу пропала в Новосибирской области

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

В Железнодорожном районе Новосибирска заработал новый сосудистый центр

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Синоптики: тепло придёт в Новосибирск на следующей неделе

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за морозов произошла авария на ТЭЦ-5

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше интернет-мошенников

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть: -40 – это не аномально холодная погода

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

В трёх районах Омской области отключили газ

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске совершил вынужденную посадку из-за мороза самолёт рейса Москва – Красноярск

сегодня 11:07 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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