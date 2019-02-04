Группа студентов надругалась над однокурсником перед камерой в Иркутской области

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Группа студентов надругалась над однокурсником перед камерой в Иркутской областиРубрика: проиcшествия
04.02.2019 20:26
фото с сайта brstu.ru
В Братске трое студентов целый год издевались над другим учащимся, пределом всего этого стало сексуальное насилие; полиция проводит проверку.
Трое учащихся Братского госуниверситета надругались над студентом. Всё происходило в местном общежитии, а инцидент был снят на видео. После обращения в полицию жертвы насильственных действий сексуального характера в региональном МВД проводят проверку — сообщили в местном портале “Город”.
Также в издании отметили, ссылаясь на свои источники, что группа тех студентов издевалась над жертвой в течении года, заставляя его в том числе оформлять для них микрозаймы на своё имя.
Напомним, в конце января омские школьницы заставляли одноклассницу выполнять действия сексуального характера на камеру.
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Болельщиков хоккейной «Сибири» согреют бесплатным глинтвейном перед матчем
В Железнодорожном районе Новосибирска заработал новый сосудистый центр
Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей
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