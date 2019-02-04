«Сибирь» сыграет в хоккей с командой из Пекина

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В Новосибирске сегодня пройдёт матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Сибирь» и «Куньлунь РС».

4 февраля хоккейная «Сибирь» встретится с пекинским «Куньлунем». В общей сложности в чемпионате КХЛ команды встречались семь раз. Последние матчи закончились поражением новосибирских хоккеистов.

В нынешнем сезоне команда Курта Фрейзера постепенно отдаляется от плей-офф. В последних четырёх встречах хоккеисты из Пекина одержали победу только над хабаровским «Амуром». «Сибирь» подошла к встрече с «Куньлунем» с тремя победными матчами из четырёх. Последняя игра новосибирской команды закончилась со счётом 1:0 в пользу «Сибири».

На данный момент команда занимает девятую строчку турнирной таблицы. От зоны плей-офф новосибирцев отделает всего два очка.

Напомним, 2 февраля «Сибирь» вырвала победу у питерского СКА.