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«Сибирь» сыграет в хоккей с командой из Пекина

Рубрика: общество

04.02.2019 11:59

фото из группы «ХК Сибирь» соцсети «Вконтакте»

В Новосибирске сегодня пройдёт матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Сибирь» и «Куньлунь РС».

4 февраля хоккейная «Сибирь» встретится с пекинским «Куньлунем». В общей сложности в чемпионате КХЛ команды встречались семь раз. Последние матчи закончились поражением новосибирских хоккеистов.

В нынешнем сезоне команда Курта Фрейзера постепенно отдаляется от плей-офф. В последних четырёх встречах хоккеисты из Пекина одержали победу только над хабаровским «Амуром». «Сибирь» подошла к встрече с «Куньлунем» с тремя победными матчами из четырёх. Последняя игра новосибирской команды закончилась со счётом 1:0 в пользу «Сибири».

На данный момент команда занимает девятую строчку турнирной таблицы. От зоны плей-офф новосибирцев отделает всего два очка.

Напомним, 2 февраля «Сибирь» вырвала победу у питерского СКА.

Теги: хоккей ХК «Сибирь» лдс

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«Сибирь» сыграет в хоккей с командой из Пекина

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сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП в Новосибирской области: на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и автобус

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Ипотечные ставки снова становятся двузначными

сегодня 08:26 Экономика 0 Коммент.

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

сегодня 07:52 Наука 0 Коммент.

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вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске мужчина ограбил старушку в квартире

вчера 16:27 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

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