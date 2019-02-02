Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза

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Сильное похолодание в Сибири вынуждает фирмы по отогреву машин и такси резко поднимать цены.

Новосибирцы пожаловались на резкое повышение стоимости проезда на такси. Наиболее ощутимый скачок в морозные дни почувствовали жители отдалённых районов города. Если раньше с Родников до Центра можно было добраться за 260 рублей, то сегодня стоимость маршрута увеличилась до 460. Стоимость поездки с левого берега на правый подпрыгнула более чем на четверть. За поездку с Немировича-Данченко до Советской придётся заплатить 260 рублей вместо 200. Изменение цен также будет ощутимо и для тех, кто пользуется услугами такси в центре города. Так, поездка по маршруту Советская – Красный проспект составит 130 рублей вместо прежних 90.

Для тех сибиряков, кто всё-таки предпочитает передвигаться на личном автомобиле, в морозные дни активно работают фирмы по отогреву машин. Во время похолоданий стоимость услуги увеличилась до 1,5 тысячи для владельцев седанов и до 2 тысяч для тех, кто передвигается на кроссовере.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как с аномальными морозами справляются животные Новосибирского зоопарка.