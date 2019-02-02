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Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза

Рубрика: общество

04.02.2019 09:59

фото льва золотухина

Сильное похолодание в Сибири вынуждает фирмы по отогреву машин и такси резко поднимать цены.

Новосибирцы пожаловались на резкое повышение стоимости проезда на такси. Наиболее ощутимый скачок в морозные дни почувствовали жители отдалённых районов города. Если раньше с Родников до Центра можно было добраться за 260 рублей, то сегодня стоимость маршрута увеличилась до 460. Стоимость поездки с левого берега на правый подпрыгнула более чем на четверть. За поездку с Немировича-Данченко до Советской придётся заплатить 260 рублей вместо 200. Изменение цен также будет ощутимо и для тех, кто пользуется услугами такси в центре города. Так, поездка по маршруту Советская – Красный проспект составит 130 рублей вместо прежних 90.

Для тех сибиряков, кто всё-таки предпочитает передвигаться на личном автомобиле, в морозные дни активно работают фирмы по отогреву машин. Во время похолоданий стоимость услуги увеличилась до 1,5 тысячи для владельцев седанов и до 2 тысяч для тех, кто передвигается на кроссовере.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как с аномальными морозами справляются животные Новосибирского зоопарка.

Теги: морозы такси

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сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Ипотечные ставки снова становятся двузначными

сегодня 08:26 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 07:52 Наука 0 Коммент.

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вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске мужчина ограбил старушку в квартире

вчера 16:27 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец обманул покупателей авто на 10 миллионов рублей

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

На алтайских браконьеров ведётся охота с воздуха

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вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:02 Общество 0 Коммент.

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

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