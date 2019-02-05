Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

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Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от ракаРубрика: общество
05.02.2019 08:51
фото с сайта pixabay.com
Профессор рассказал, что в ближайшие годы увеличится количество страдающих от злокачественных образований и сказал, что поможет людям уберечь себя от этого недуга.
В течение нескольких ближайших лет и десятилетий в мире значительно вырастет количество больных раком. Их число буквально удвоится к 2024 году. Об этом рассказал «РИА Новости» глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн. При этом он отметил, что это связано и с демографической ситуацией, ведь чем старше человек, тем выше у него риск заболеть раком.
Профессор подтвердил, что есть три важных способа защиты от рака. Это здоровый образ жизни, вакцинация и ранее выявление.
«При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Лучшая мера предосторожности – не курить! Около 30 % всех видов рака связаны с курением», – заявил онколог.
Напомним, в 2019 году новосибирские учёные начнут тестировать на людях новое лекарство от рака.
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