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Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризма

Рубрика: общество

05.02.2019 07:23

фото с сайта pixabay.com

Исследователи выяснили, какие регионы России туристы считают самыми удачными для покорения болот.

Сервис бронирования жилья для путешественников Tvil.ru опросил туристов на тему, какие регионы страны являются самыми популярными для прогулок по болотам. По итогу в топ-пять лидеров попала и Новосибирская область.

Самым лучшим местом для болотного туризма была признана Карелия – её порекомендовали 38 % опрошенных.

«В первой тройке регионов, популярных у туристов для прогулок по болотам, Ленинградская область (21 %) и Тверская область (11 %)», – сообщили эксперты сервиса.

Новосибирская область заняла четвёртое место – её назвали 6 % туристов. Пятёрку замкнули Московская, Нижегородская и Владимирская области, став лучшими местами для болотного туризма среди 5 % опрошенных.

Напомним, в июне стало известно, что за первый квартал 2018 года граждане Китая увеличили въездной туризм в Россию на 18 %.

Теги: отдых опросы туризм

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Предложить новость

Из-за строительства нового ЛДС Новосибирск может лишиться Центрального пляжа

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области продолжается многолетний кризис на рынке загородной недвижимости – эксперты

сегодня 07:47 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризма

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу в матче с китайским клубом «Куньлунь»

вчера 22:01 Общество 0 Коммент.

Полсотни кемеровчан получили обморожения на выходных

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Болельщиков хоккейной «Сибири» согреют бесплатным глинтвейном перед матчем

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Школьница с пирсингом в носу пропала в Новосибирской области

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

В Железнодорожном районе Новосибирска заработал новый сосудистый центр

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска выиграл суд с минздравом

вчера 17:09 Общество 0 Коммент.

Синоптики: тепло придёт в Новосибирск на следующей неделе

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за морозов произошла авария на ТЭЦ-5

вчера 16:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше интернет-мошенников

вчера 15:45 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть: -40 – это не аномально холодная погода

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

В трёх районах Омской области отключили газ

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Синхротрон нового поколения построят под Новосибирском

вчера 12:34 Наука 0 Коммент.

«Сибирь» сыграет в хоккей с командой из Пекина

вчера 11:59 Общество 0 Коммент.

Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей

вчера 11:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске совершил вынужденную посадку из-за мороза самолёт рейса Москва – Красноярск

вчера 11:07 Хроника 0 Коммент.

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