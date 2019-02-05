Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризма

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Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризмаРубрика: общество
05.02.2019 07:23
фото с сайта pixabay.com
Исследователи выяснили, какие регионы России туристы считают самыми удачными для покорения болот.
Сервис бронирования жилья для путешественников Tvil.ru опросил туристов на тему, какие регионы страны являются самыми популярными для прогулок по болотам. По итогу в топ-пять лидеров попала и Новосибирская область.
Самым лучшим местом для болотного туризма была признана Карелия – её порекомендовали 38 % опрошенных.
«В первой тройке регионов, популярных у туристов для прогулок по болотам, Ленинградская область (21 %) и Тверская область (11 %)», – сообщили эксперты сервиса.
Новосибирская область заняла четвёртое место – её назвали 6 % туристов. Пятёрку замкнули Московская, Нижегородская и Владимирская области, став лучшими местами для болотного туризма среди 5 % опрошенных.
Напомним, в июне стало известно, что за первый квартал 2018 года граждане Китая увеличили въездной туризм в Россию на 18 %.
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