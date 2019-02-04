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Полсотни кемеровчан получили обморожения на выходных

Рубрика: общество

04.02.2019 19:23

фото с сайта pixabay.com

Почти 50 жителей Кузбасса пострадали от запредельно низких температур в регионе.

Департамент охраны здоровья населения со ссылкой на предоставленные данные «Кемеровским областным центром медицины катастроф» сообщил, что за минувшие выходные, со 2 по 3 февраля, 48 жителей обратились к медиками из-за холодовых травм и обморожений. Из них 13 человек госпитализировали.

“Госпитализация потребовалась пострадавшим в Анжеро-Судженске, Гурьевске (два человека), Белове (три человека), Осинниках, Прокопьевске, Междуреченске, Киселевске, Новокузнецке, Тисульском и Промышленновском районах”, — рассказали в ведомстве.

При этом среди госпитализированных один был человеком без определённого места жительства, а ещё трое пострадали в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в декабре МЧС по Новосибирской дало советы, как избежать обморожения.

 

Теги: здоровье погода

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