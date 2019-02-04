Школьница с пирсингом в носу пропала в Новосибирской области

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Школьница с пирсингом в носу пропала в Новосибирской областиРубрика: общество
04.02.2019 18:02
фото с сайта lizaalert.org
В Бердске девушку не могут найти уже пятый день, в то время как в регионе держатся аномальные морозы.
15-летняя Алёна Овчаренко вышла из своего дома в посёлке Новый под Бердском 29 января и пропала. С тех пор ребёнка никто не видел.
Волонтёры «Лиза Алерт» сообщили на сайте приметы девочки. Рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, серо-зелёные глаза и светло-русые волосы. Из особых предмет: пирсинг на носу.
В день пропажи Алёна Овчаренко была одета в длинный тёмно-синий пуховик с капюшоном, чёрные джинсы и шапку, бежевые полуботинки на шнурках. С собой у девочки была чёрная сумка.
Всех, кому что-либо известно о её местонахождении, просят сообщить по номеру поискового отряда +7 800 700-54-52 или 112.
Напомним, в январе нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска.
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