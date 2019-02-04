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Школьница с пирсингом в носу пропала в Новосибирской области

Рубрика: общество

04.02.2019 18:02

фото с сайта lizaalert.org

В Бердске девушку не могут найти уже пятый день, в то время как в регионе держатся аномальные морозы.

15-летняя Алёна Овчаренко вышла из своего дома в посёлке Новый под Бердском 29 января и пропала. С тех пор ребёнка никто не видел.

Волонтёры «Лиза Алерт» сообщили на сайте приметы девочки. Рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, серо-зелёные глаза и светло-русые волосы. Из особых предмет: пирсинг на носу.

В день пропажи Алёна Овчаренко была одета в длинный тёмно-синий пуховик с капюшоном, чёрные джинсы и шапку, бежевые полуботинки на шнурках. С собой у девочки была чёрная сумка.

Всех, кому что-либо известно о её местонахождении, просят сообщить по номеру поискового отряда +7 800 700-54-52 или 112.

Напомним, в январе нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска.

Теги: поиски пропавших дети волонтёры

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сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Школьница с пирсингом в носу пропала в Новосибирской области

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В Железнодорожном районе Новосибирска заработал новый сосудистый центр

сегодня 17:47 Общество 0 Коммент.

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Синоптики: тепло придёт в Новосибирск на следующей неделе

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за морозов произошла авария на ТЭЦ-5

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше интернет-мошенников

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть: -40 – это не аномально холодная погода

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Синхротрон нового поколения построят под Новосибирском

сегодня 12:34 Наука 0 Коммент.

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сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске совершил вынужденную посадку из-за мороза самолёт рейса Москва – Красноярск

сегодня 11:07 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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