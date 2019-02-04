ХК «Сибирь» одержал победу в матче с китайским клубом «Куньлунь»

фото из группы "ХК СИБИРЬ" в соцсети "ВКонтакте"

Спустя два дня после победы в матче с лидерами турнирной таблицы — питерским СКА — хоккейная «Сибирь» встретилась с пекинским соперником.

Сегодня, 4 февраля, в новосибирском ледовом дворце спорта «Сибирь» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сибирь» и ХК «Куньлунь» (Пекин). В последнее время «драконы» отдалялись от зоны плей-офф: в последних пяти матчах они потерпели четыре поражения. Только победа над омским «Авангардом» дала им шанс побороться за плей-офф.

«Для “Сибири” матчи с китайским клубом складываются сложно, причём как в выездных матчах, так и в домашних. В Новосибирске это четвёртая игра в КХЛ между этими командами, и в двух последних сезонах победа оставалась за “Куньлунем”», — сообщили на сайте ХК «Сибирь».

Первым шайбу забил Дмитрий Саюстов из ХК «Сибирь» в начале 16-ой минуты матча. В начале второго периода, на 22-ой минуте, счёт сравнял хоккеист пекинского клуба Люк Локхарт.

В третьем периоде на 49-ой минуте гол забил Александр Логинов в ворота «драконов». В скором времени шайба прилетела и в ворота «Сибири» от Блейка Парлетта. А на 51-ой минуте Шейн Принс принёс своим голом победу новосибирскому клубу.

Итог матча: ХК «Сибирь» одержал победу со счётом 3:2.

Напомним, 2 февраля Хоккейная «Сибирь» вырвала победу у питерского СКА.