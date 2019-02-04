Синхротрон нового поколения построят под Новосибирском

фото с сайта pixabay.com

Чтобы воплотить проект, понадобится пять лет и около 40 миллиардов рублей.

В этом году на территории рабочего поселка Кольцово начнут строить синхротрон нового, четвёртого поколения СКИФ.

Синхротрон будет располагаться возле центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщил на пресс-конференции 1 февраля мэр наукограда Кольцово Николай Красников. По словам мэра, все земельные вопросы уже решены на федеральном уровне.

В рамках проекта обещают построить 30 рабочих станций. Общая стоимость СКИФа составит около 40 млрд рублей. Строительство должны завершить в 2024 году. Источник синхротронного излучения станет частью национального масштабного проекта ИССИ-4 в Курчатовском институте.

Напомним, в январе новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола.