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Синхротрон нового поколения построят под Новосибирском

Рубрика: наука

04.02.2019 12:34

фото с сайта pixabay.com

Чтобы воплотить проект, понадобится пять лет и около 40 миллиардов рублей.

В этом году на территории рабочего поселка Кольцово начнут строить синхротрон нового, четвёртого поколения СКИФ.

Синхротрон будет располагаться возле центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщил на пресс-конференции 1 февраля мэр наукограда Кольцово Николай Красников. По словам мэра, все земельные вопросы уже решены на федеральном уровне.

В рамках проекта обещают построить 30 рабочих станций. Общая стоимость СКИФа составит около 40 млрд рублей. Строительство должны завершить в 2024 году. Источник синхротронного излучения станет частью национального масштабного проекта ИССИ-4 в Курчатовском институте.

Напомним, в январе новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола.

Теги: Кольцово СО РАН синхротрон

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В Новосибирске из-за морозов произошла авария на ТЭЦ-5

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Анатолий Локоть: -40 – это не аномально холодная погода

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» сыграет в хоккей с командой из Пекина

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП в Новосибирской области: на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и автобус

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Ипотечные ставки снова становятся двузначными

сегодня 08:26 Экономика 0 Коммент.

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

сегодня 07:52 Наука 0 Коммент.

Эвакуация, морозы и победа - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске мужчина ограбил старушку в квартире

вчера 16:27 Хроника 0 Коммент.

Самолёт Новосибирск – Камрань вернулся в Толмачёво из-за разгерметизации

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец обманул покупателей авто на 10 миллионов рублей

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Рэпер Децл умер в гримерке после концерта в Ижевске

вчера 13:15 Общество 0 Коммент.

На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

вчера 12:29 Общество 0 Коммент.

В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

На алтайских браконьеров ведётся охота с воздуха

вчера 11:25 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть отчитался перед активом партии КПРФ о результатах за пять лет работы

вчера 10:54 Политика 0 Коммент.

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