Синхротрон нового поколения построят под Новосибирском

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Синхротрон нового поколения построят под НовосибирскомРубрика: наука
04.02.2019 12:34
фото с сайта pixabay.com
Чтобы воплотить проект, понадобится пять лет и около 40 миллиардов рублей.
В этом году на территории рабочего поселка Кольцово начнут строить синхротрон нового, четвёртого поколения СКИФ.
Синхротрон будет располагаться возле центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщил на пресс-конференции 1 февраля мэр наукограда Кольцово Николай Красников. По словам мэра, все земельные вопросы уже решены на федеральном уровне.
В рамках проекта обещают построить 30 рабочих станций. Общая стоимость СКИФа составит около 40 млрд рублей. Строительство должны завершить в 2024 году. Источник синхротронного излучения станет частью национального масштабного проекта ИССИ-4 в Курчатовском институте.
Напомним, в январе новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола.
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