Синоптики: тепло придёт в Новосибирск на следующей неделе

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Синоптики: тепло придёт в Новосибирск на следующей неделеРубрика: общество
04.02.2019 16:45
фото с сайта pixabay.com
Текущая неделя обещает быть холодной.
Согласно информации ГУ МЧС России по Новосибирской области, аномальные морозы продержатся до выходных. С 5 по 8 февраля в городе Новосибирске и районах области температура опустится до минимального значения и достигнет отметки -35 градусов. Погода ясная, порывы ветра в среднем будут достигать двух метров в секунду.
По данным сервиса Яндекс.Погода, морозы отступят в следующий понедельник, 11 февраля. Днём ожидается температура -18 градусов, при этом будет идти небольшой снег. А ночью температура упадёт до -19. Вторник и среда обещают быть тёплыми – -14 и -10 соответственно. Потепление будет сопровождаться неприятными погодными явлениями: мелкой изморозью и густыми туманами, а также порывами ветра до четырёх метров в секунду.
Сотрудники МЧС рекомендуют до конца недели воздержаться от долгих прогулок. При обморожении следует обязательно обратиться в больницу. Нужно укутаться в тёплую одежду и выпить тёплый чай. Растирать варежкой или снегом обмороженные части тела ни в коем случае нельзя – через микротрещины можно занести инфекцию.
Напомним, вчера МЧС с помощью смс-оповещений опять предупредило население о сильных морозах.
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