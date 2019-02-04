Смертельное ДТП в Новосибирской области: на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и автобус

фото с сайта ГУ МВД по новосибирской области

В результате аварии от полученных травм скончался 49-летний водитель автобуса.

Сегодня ночью, 4 февраля, в 01:20 произошло ДТП на трассе К19-Р в Новосибирской области. Автобус с 52 пассажирами столкнулся с КамАЗом, который вёз уголь. Авария произошла на 77 километре.

«Автобус "Скания К 400" ехал из Ленинск-Кузнецка в сторону Новосибирска. Внутри машины находились также два водителя. Один из них погиб от полученных травм. Пассажиры не пострадали», – сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. Проводится доследственная проверка.

Напомним, на прошлой неделе в результате аварии под Иркутском погибли четыре человека.