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Смертельное ДТП в Новосибирской области: на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и автобус

Рубрика: проиcшествия

04.02.2019 10:33

фото с сайта ГУ МВД по новосибирской области

В результате аварии от полученных травм скончался 49-летний водитель автобуса.

Сегодня ночью, 4 февраля, в 01:20 произошло ДТП на трассе К19-Р в Новосибирской области. Автобус с 52 пассажирами столкнулся с КамАЗом, который вёз уголь. Авария произошла на 77 километре.

«Автобус "Скания К 400" ехал из Ленинск-Кузнецка в сторону Новосибирска. Внутри машины находились также два водителя. Один из них погиб от полученных травм. Пассажиры не пострадали», – сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. Проводится доследственная проверка.

Напомним, на прошлой неделе в результате аварии под Иркутском погибли четыре человека.

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сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП в Новосибирской области: на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и автобус

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

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Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Ипотечные ставки снова становятся двузначными

сегодня 08:26 Экономика 0 Коммент.

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

сегодня 07:52 Наука 0 Коммент.

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вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске мужчина ограбил старушку в квартире

вчера 16:27 Хроника 0 Коммент.

Самолёт Новосибирск – Камрань вернулся в Толмачёво из-за разгерметизации

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец обманул покупателей авто на 10 миллионов рублей

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Рэпер Децл умер в гримерке после концерта в Ижевске

вчера 13:15 Общество 0 Коммент.

На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

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