В этом году новосибирские учёные начнут тестировать на людях новое лекарство от рака

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В этом году новосибирские учёные начнут тестировать на людях новое лекарство от ракаРубрика: наука
04.02.2019 18:18
Фото с сайта unsplash.com
В октябре начнутся клинические испытания нового препарата; учёные проверят эффективность разработки и узнают, безопасна ли она для человеческого организма.
Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН закончили работу по созданию комбинированного препарата для борьбы с раком. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе института.
Новый препарат будет сочетать в себе вирус осповакцины и белок грудного молока: по отдельности компоненты показали, что способны уничтожить раковые клетки. Их соединение, по предположению учёных, станет уникальной разработкой, которая не только сможет уничтожить злокачественные опухоли. Лекарство будет жить и размножаться в заражённом участке, пока не уничтожит его. При этом препарат не будет влиять на другие органы человеческого организма.
Владимир Рихтер сообщает, что 1 февраля 2019 года начали оформляться необходимые документы, а к октябрю учёные планируют набрать группу людей, на которых будет тестироваться препарат. В течение года специалисты будут оценивать безопасность применения новинки на людях, после чего начнут оценивать эффективность. В целом процесс займёт около пяти лет.
«С этой разработкой заведующий лабораторией биотехнологий ИХБФМ СО РАН Владимир Рихтер стал победителем конкурса Patents Power», – сообщили в пресс-центре.
Напомним, 1 февраля 2019 года новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола.
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