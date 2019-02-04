В Кузбассе подтвердили случаи голодных обмороков школьников

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В Кузбассе подтвердили случаи голодных обмороков школьниковРубрика: общество
04.02.2019 21:11
фото с сайта pixabay.com
Проверка подтвердила, что в Кемеровской области дела с питанием детей в школах обстоят далеко не самым лучшим образом.
Сегодня, 4 февраля, детский омбудсмен Кемеровской области Дмитрий Кислицын направил губернатору Сергею Цивилёву официальное письмо с отчётом о результатах проверки школ. Согласно документу, в Кузбассе действительно было несколько случаев падения детей в голодные обмороки.
В состав проверяющей комиссии входили, помимо омбудсмена, начальники департамента административных органов, департамента охраны здоровья, департамента соцзащиты, главного контрольно-ревизионного управления, депутат регионального заксобрания и замначальника департамента образования и науки. Об этом сообщил «Рен ТВ», имеющий в распоряжении то письмо губернатору.
Всего нарушения нашли в восьми школах региона. Так, согласно отчёту, в селе Пашково трое детей падали в обмороки – это подтвердил медработник. Помимо этого выяснилось, что в учреждении вода непригодна для питья. Нарушения были и в школе посёлка Рассвет. Там детей поделили на тех, кто оплачивает питание, и ребят из малообеспеченных семей. А в посёлке Барзас только 89 ученикам из 216 предоставляют питание.
«Этим фактом формируется мнение о том, что не соответствуют действительности цифры охвата горячим питанием, которые заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования и науки Пахомова Е. А. осветила в СМИ (по её данным, 90 % детей охвачены питанием)», – приводят слова из письма к губернатору.
Напомним, в январе следователи Кузбасса начали проверку сообщений о падающих в голодные обмороки школьниках.
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