В Новосибирске из-за морозов произошла авария на ТЭЦ-5

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В Новосибирске из-за морозов произошла авария на ТЭЦ-5Рубрика: общество
04.02.2019 16:02
До конца дня руководство СГК пообещало устранить неполадки.
Сегодня на новосибирской ТЭЦ-5 вышел из строя один из энергоблоков. Причиной аварии стали сильные морозы. Об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«В 9:30 поступила информация о выводе из работы на ТЭЦ-5 одного энергоблоков, по заверению руководства СГК, ситуация под контролем и к вечеру энергоблок будет введён в действие», – прокомментировал Анатолий Локоть. Также он отметил, что в городе ничего отключать не будут.
Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Новосибирске -31 градус. Морозы продлятся до конца недели. Также сегодня будет самая холодная ночь – температура опустится до отметки -40 градусов.
Напомним, в 2018 году станции новосибирского филиала СГК уменьшили количество выбросов более чем на 10 тысяч тонн.
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