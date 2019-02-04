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В Новосибирске из-за морозов произошла авария на ТЭЦ-5

Рубрика: общество

04.02.2019 16:02

До конца дня руководство СГК пообещало устранить неполадки.

Сегодня на новосибирской ТЭЦ-5 вышел из строя один из энергоблоков. Причиной аварии стали сильные морозы. Об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В 9:30 поступила информация о выводе из работы на ТЭЦ-5 одного энергоблоков, по заверению руководства СГК, ситуация под контролем и к вечеру энергоблок будет введён в действие», – прокомментировал Анатолий Локоть. Также он отметил, что в городе ничего отключать не будут.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Новосибирске -31 градус. Морозы продлятся до конца недели. Также сегодня будет самая холодная ночь – температура опустится до отметки -40 градусов.

Напомним, в 2018 году станции новосибирского филиала СГК уменьшили количество выбросов более чем на 10 тысяч тонн.

Теги: Локоть Анатолий СГК ТЭЦ

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Смертельное ДТП в Новосибирской области: на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и автобус

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Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Ипотечные ставки снова становятся двузначными

сегодня 08:26 Экономика 0 Коммент.

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вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

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