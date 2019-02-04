В Новосибирске из-за непотушенной сигареты загорелся балкон

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «Вконтакте»

В квартире Калининского района произошёл пожар; причиной стал непогашенный окурок.

На улице Фадеева, 66/5 загорелся балкон. Инцидент произошёл вчера, 3 февраля. Очевидцы поделились в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» информацией о том, что балкон не был застеклён.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщают, что, когда спасатели прибыли, на балконе второго этажа 17-этажного дома горели домашние вещи. Никто из жильцов квартиры не пострадал.

«Причиной стал брошенный с верхних этажей непогашенный окурок сигареты. Дознаватель поедет на место и установит причины», – добавили в ведомстве.

В группе «АСТ-54» подписчики связывают произошедшее с тем, что люди стали забывать про экологию и правила безопасности.

«Разве так сложно курящим завести баночку? Или пусть соседи снизу горят», – делится подписчица группы.

Напомним, 2 февраля 2019 года в гараже Бердска сгорели 12 автомобилей и мопед.