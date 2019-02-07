Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

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Благодаря новым правилам банка "Акцепт" новосибирцы смогут получить кредит на покупку автомобиля не только в салоне, но и у физический лиц..

Стоимость подержанных автомобилей в России выросла на 3%. Таковы данные одного из крупнейших сайтов бесплатных объявлений страны. В Новосибирске по итогам 2018 года средняя стоимость продаваемых машин составила около 414 тысяч рублей. При этом самым популярным авто оказалась Toyota Corolla.

По отчетам автодилеров, если новых автомобилей за год было продано 1,8 млн штук, то рынок подержанных рынок автомобилей с пробегом в несколько раз превышает сегмент новых.

Учитывая такое соотношение, Банк Акцепт изменил условия автокредитования. Теперь на приобретение поддержанного автомобиля новосибирцы смогут получить кредит от 200 тысяч до 1 миллиона рублей на срок до 5 лет по ставке от 14,9 % годовых. Минимальная ставка в этом случае устанавливается только при заключении договора личного страхования. Оформлять заем имеют право даже лица, не имеющие водительского удостоверения.

При покупке нового автомобиля в салоне стоимостью от 200 тысяч до 2 млн рублей ставка составит от 11,9% годовых. Условия кредитования остаются такими же, как при покупке поддержанного авто.

Более подробную информацию о кредитовании Банка Акцепт можно узнать в офисах банка, на сайте или по телефону 8-800-100-27-37.