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Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

Рубрика: общество

07.02.2019 08:05

фото предоставлено банком акцепт

Благодаря новым правилам банка "Акцепт" новосибирцы смогут получить кредит на покупку автомобиля не только в салоне, но и у физический лиц..

Стоимость подержанных автомобилей в России выросла на 3%. Таковы данные одного из крупнейших сайтов бесплатных объявлений страны. В Новосибирске по итогам 2018 года средняя стоимость продаваемых машин  составила около 414 тысяч рублей. При этом самым популярным авто оказалась Toyota Corolla.

По отчетам автодилеров, если новых автомобилей за год было продано 1,8 млн штук, то рынок подержанных рынок автомобилей с пробегом в несколько раз превышает сегмент новых.

Учитывая такое соотношение, Банк Акцепт изменил условия автокредитования. Теперь на приобретение поддержанного автомобиля новосибирцы смогут получить кредит от 200 тысяч  до 1 миллиона рублей на срок до 5 лет по ставке от 14,9 % годовых. Минимальная ставка в этом случае устанавливается только при заключении договора личного страхования. Оформлять заем имеют право даже лица, не имеющие  водительского удостоверения. 

При покупке нового автомобиля в салоне стоимостью от 200 тысяч до 2 млн рублей ставка составит от 11,9% годовых. Условия кредитования остаются такими же, как при покупке поддержанного авто.

Более подробную информацию о кредитовании Банка Акцепт можно узнать в офисах банка, на сайте или по телефону 8-800-100-27-37. 

Теги: кредиты банки

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Лента новостей

Предложить новость

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Бронированный автомобиль сбил женщину на «зебре» в Новосибирске

вчера 16:24 Хроника 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

вчера 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

вчера 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

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