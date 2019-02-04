В Новосибирске совершил вынужденную посадку из-за мороза самолёт рейса Москва – Красноярск

Лента новостейПредложить новость
Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей
Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза
Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля
Самолёт Новосибирск – Камрань вернулся в Толмачёво из-за разгерметизации
На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»
В Новосибирске совершил вынужденную посадку из-за мороза самолёт рейса Москва – КрасноярскРубрика: проиcшествия
04.02.2019 11:07
фото с сайта unsplash.com
В аэропорту Красноярска сообщили, что причины задержания рейсов могут быть связаны не только с погодой.
Самолет компании «Аэрофлот» рейса Москва – Красноярск из-за мороза сел в Новосибирске, сообщили «РИА Новости» в аэропорту Красноярска.
«Из-за морозов не сел один самолет. Это "Аэрофлот" из Шереметьево. Сейчас в Толмачёво. В Красноярск прилетит, как только станет теплее – выше 40 градусов», – рассказал собеседник изданию.
В пресс-службе аэропорта Красноярска сообщили, что есть некоторые задержки и отмены рейсов, однако причины могут быть не связаны с погодой. Согласно информации сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Емельяновском районе, где расположен аэропорт, температура достигла отметки -41 градус.
Напомним, военные автоинспекторы Сибири усилили контроль на дорогах из-за сильных морозов.
Комментарии
Лента новостей
Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей
Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза
Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля
Самолёт Новосибирск – Камрань вернулся в Толмачёво из-за разгерметизации
На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»
Статьи по теме
Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова
Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...
Новости по теме
Популярное