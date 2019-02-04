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В Новосибирске совершил вынужденную посадку из-за мороза самолёт рейса Москва – Красноярск

Рубрика: проиcшествия

04.02.2019 11:07

фото с сайта unsplash.com

В аэропорту Красноярска сообщили, что причины задержания рейсов могут быть связаны не только с погодой.

Самолет компании «Аэрофлот» рейса Москва – Красноярск из-за мороза сел в Новосибирске, сообщили «РИА Новости» в аэропорту Красноярска.

«Из-за морозов не сел один самолет. Это "Аэрофлот" из Шереметьево. Сейчас в Толмачёво. В Красноярск прилетит, как только станет теплее – выше 40 градусов», – рассказал собеседник изданию.

В пресс-службе аэропорта Красноярска сообщили, что есть некоторые задержки и отмены рейсов, однако причины могут быть не связаны с погодой. Согласно информации сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Емельяновском районе, где расположен аэропорт, температура достигла отметки -41 градус.

Напомним, военные автоинспекторы Сибири усилили контроль на дорогах из-за сильных морозов.

Теги: аэропорты самолет

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Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП в Новосибирской области: на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и автобус

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Ипотечные ставки снова становятся двузначными

сегодня 08:26 Экономика 0 Коммент.

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

сегодня 07:52 Наука 0 Коммент.

Эвакуация, морозы и победа - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

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