В Новосибирске совершил вынужденную посадку из-за мороза самолёт рейса Москва – Красноярск

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В аэропорту Красноярска сообщили, что причины задержания рейсов могут быть связаны не только с погодой.

Самолет компании «Аэрофлот» рейса Москва – Красноярск из-за мороза сел в Новосибирске, сообщили «РИА Новости» в аэропорту Красноярска.

«Из-за морозов не сел один самолет. Это "Аэрофлот" из Шереметьево. Сейчас в Толмачёво. В Красноярск прилетит, как только станет теплее – выше 40 градусов», – рассказал собеседник изданию.

В пресс-службе аэропорта Красноярска сообщили, что есть некоторые задержки и отмены рейсов, однако причины могут быть не связаны с погодой. Согласно информации сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Емельяновском районе, где расположен аэропорт, температура достигла отметки -41 градус.

Напомним, военные автоинспекторы Сибири усилили контроль на дорогах из-за сильных морозов.