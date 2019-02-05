В Новосибирской области продолжается многолетний кризис на рынке загородной недвижимости – эксперты

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Продавцы загородной недвижимости в Новосибирской области ощущают падение спроса и снижают цены.

По данным экспертов «Авито Недвижимость», за 2018 год среди загородной недвижимости самыми востребованными были дома – 47 %. Второе место заняли дачи, на которые приходится 42 %. Каждый десятый запрос касался коттеджей, и лишь 1 % покупателей интересовался таунхаусами. В целом за год упал спрос на данный вид жилья, больше всего это коснулось категории таунхаусов – там произошло снижение на 14 %.

«Загородная недвижимость часто покупается для отдыха, а не для постоянного проживания, следовательно, в периоды, когда экономика переживает трудности, спрос на загородную недвижимость снижается сильнее, чем на другие виды жилой недвижимости. Продавцы ощущают кризис спроса и конкурируют за покупателя прежде всего ценой», – отметил руководитель направления новостроек и прочей недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

В текущем, 2019 году падение цен продолжается. Повысить спрос может увеличение платёжеспособности местных жителей. Однако, по мнению эксперта, на данный момент для этого нет никаких предпосылок.

Напомним, в конце января аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже.