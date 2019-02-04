В Новосибирской области стало больше интернет-мошенников

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С 2017 по 2018 год количество преступлений по статье «мошенничество» выросло на 43 %; основной прирост обеспечили преступления, совершённые в интернете.

В 2017 количество преступлений по статье «мошенничество» находилось в районе четырёх тысяч, в 2018 году этот показатель поднялся до шести, какова ситуация на текущий февраль 2019 года – неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«За прошедший год количество дел о мошенничестве увеличилось на 43 % по сравнению с предыдущим. Информационные технологии развиваются, и таких преступлений становится всё больше. Основной прирост в статистике таких преступлений происходит за счёт интернета. Чаще всего это махинации с мобильными банками, фишинг и попытки заманить пользователя на поддельный сайт с несуществующими товарами и услугами», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Антон Сурнин по Новосибирской области.

Кроме современных способов обмана, мошенники не забывают и старых, всё таких же «рабочих» техник, основанных на доверчивости жертв. Напомним, ранее в Новосибирске задержали компанию, промышлявшими телефонным мошенничеством; роли в группе были чётко распределены – мужчины звонили и «разводили» абонентов на деньги, а женщины обналичивали добытые средства.

Фишинг – от англ. fishing «рыбная ловля» – выманивание личной информации: банковских паролей, паспортных данных и прочего.