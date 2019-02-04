В Новосибирской области стало больше интернет-мошенников

Лента новостейПредложить новость
Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей
Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза
Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля
Самолёт Новосибирск – Камрань вернулся в Толмачёво из-за разгерметизации
На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»
В Новосибирской области стало больше интернет-мошенниковРубрика: общество
04.02.2019 15:45
фото с сайта pixabay.com
С 2017 по 2018 год количество преступлений по статье «мошенничество» выросло на 43 %; основной прирост обеспечили преступления, совершённые в интернете.
В 2017 количество преступлений по статье «мошенничество» находилось в районе четырёх тысяч, в 2018 году этот показатель поднялся до шести, какова ситуация на текущий февраль 2019 года – неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
«За прошедший год количество дел о мошенничестве увеличилось на 43 % по сравнению с предыдущим. Информационные технологии развиваются, и таких преступлений становится всё больше. Основной прирост в статистике таких преступлений происходит за счёт интернета. Чаще всего это махинации с мобильными банками, фишинг и попытки заманить пользователя на поддельный сайт с несуществующими товарами и услугами», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Антон Сурнин по Новосибирской области.
Кроме современных способов обмана, мошенники не забывают и старых, всё таких же «рабочих» техник, основанных на доверчивости жертв. Напомним, ранее в Новосибирске задержали компанию, промышлявшими телефонным мошенничеством; роли в группе были чётко распределены – мужчины звонили и «разводили» абонентов на деньги, а женщины обналичивали добытые средства.
Фишинг – от англ. fishing «рыбная ловля» – выманивание личной информации: банковских паролей, паспортных данных и прочего.
Комментарии
Лента новостей
Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей
Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза
Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля
Самолёт Новосибирск – Камрань вернулся в Толмачёво из-за разгерметизации
На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»
Статьи по теме
Займи срочно денег
Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...
Финансовая безопасность: бережёного банк бережёт
Самые популярные способы мошенничества с банковскими счетам...
Доставлять нельзя блокировать
Есть ли универсальное средство против SMS-спама
Новости по теме
Популярное