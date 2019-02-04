В Новосибирском районе в ДТП погиб водитель иномарки

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За рулём автомобиля Mitsubishi Pajero Sport находилась молодая женщина.

Вечером 3 февраля в 19:45 на 13-м километре автодороги К-19Р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись два автомобиля: 52-летний водитель машины Toyota Caldina выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero Sport, за рулём которого находилась 26-летняя жительница Новоcибирска.

Из-за полученных во время аварии травм скончался водитель автомобиля Toyota. Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Напомним, сегодня ночью на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и пассажирский автобус.