В Новосибирском районе в ДТП погиб водитель иномарки

Лента новостейПредложить новость
Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей
Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза
Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля
Самолёт Новосибирск – Камрань вернулся в Толмачёво из-за разгерметизации
На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»
В Новосибирском районе в ДТП погиб водитель иномаркиРубрика: проиcшествия
04.02.2019 14:44
фото с сайта pixabay.com
За рулём автомобиля Mitsubishi Pajero Sport находилась молодая женщина.
Вечером 3 февраля в 19:45 на 13-м километре автодороги К-19Р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись два автомобиля: 52-летний водитель машины Toyota Caldina выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero Sport, за рулём которого находилась 26-летняя жительница Новоcибирска.
Из-за полученных во время аварии травм скончался водитель автомобиля Toyota. Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Напомним, сегодня ночью на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и пассажирский автобус.
Комментарии
Лента новостей
Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей
Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза
Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля
Самолёт Новосибирск – Камрань вернулся в Толмачёво из-за разгерметизации
На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное