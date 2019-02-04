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В Новосибирском районе в ДТП погиб водитель иномарки

Рубрика: проиcшествия

04.02.2019 14:44

фото с сайта pixabay.com

За рулём автомобиля Mitsubishi Pajero Sport находилась молодая женщина.

Вечером 3 февраля в 19:45 на 13-м километре автодороги К-19Р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись два автомобиля: 52-летний водитель машины Toyota Caldina выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero Sport, за рулём которого находилась 26-летняя жительница Новоcибирска.

Из-за полученных во время аварии травм скончался водитель автомобиля Toyota. Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины происшествия выясняются. 

Напомним, сегодня ночью на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и пассажирский автобус. 

Теги: ДТП авария Toyota MITSUBISHI

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Анатолий Локоть: -40 – это не аномально холодная погода

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» сыграет в хоккей с командой из Пекина

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Директора строительной компании обвиняют в краже 1,4 миллиона рублей

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП в Новосибирской области: на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и автобус

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов цены на такси в Новосибирске подпрыгнули в два раза

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Сотрудники ГИБДД под Томском три часа обогревали людей из сломанного автомобиля

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Ипотечные ставки снова становятся двузначными

сегодня 08:26 Экономика 0 Коммент.

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

сегодня 07:52 Наука 0 Коммент.

Эвакуация, морозы и победа - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске мужчина ограбил старушку в квартире

вчера 16:27 Хроника 0 Коммент.

Самолёт Новосибирск – Камрань вернулся в Толмачёво из-за разгерметизации

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец обманул покупателей авто на 10 миллионов рублей

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Рэпер Децл умер в гримерке после концерта в Ижевске

вчера 13:15 Общество 0 Коммент.

На конференции в Новосибирске выбрали столицу «Тотального диктанта - 2019»

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

вчера 12:29 Общество 0 Коммент.

В Омске иномарка сбила пешеходов: парень насмерть, девушка жива

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

На алтайских браконьеров ведётся охота с воздуха

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вчера 10:54 Политика 0 Коммент.

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