В трёх районах Омской области отключили газ

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В трёх районах Омской области отключили газРубрика: общество
04.02.2019 12:48
Фото с сайта shutterstock.com
В Тарском, Тевризском и Знаменском районах Омской области остановили газоснабжение из-за истощения ресурсов.
Три района Омской области были отключены от газоснабжения. Ситуацию контролирует местное управление МЧС.
«Из-за сильных морозов потребление газа выросло почти в два раза, ресурсы уже истощены, поэтому было принято решение отключить от газа тех, у кого есть автономные источники тепла», – сообщается на сайте ведомства.
В зону отключений попали жители Тарского, Тевризского и Знаменского районов. Также уточняется, что газом отапливаются только жилые дома, у общественных заведений которых есть свои котельные.
«Когда газ будет включён и как проходят работы, контролируется газовой службой», – уточнили в пресс-службе МЧС.
Напомним, 4 февраля 2019 года из-за морозов выросли цены на такси.
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