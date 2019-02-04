В трёх районах Омской области отключили газ

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В Тарском, Тевризском и Знаменском районах Омской области остановили газоснабжение из-за истощения ресурсов.

Три района Омской области были отключены от газоснабжения. Ситуацию контролирует местное управление МЧС.

«Из-за сильных морозов потребление газа выросло почти в два раза, ресурсы уже истощены, поэтому было принято решение отключить от газа тех, у кого есть автономные источники тепла», – сообщается на сайте ведомства.

В зону отключений попали жители Тарского, Тевризского и Знаменского районов. Также уточняется, что газом отапливаются только жилые дома, у общественных заведений которых есть свои котельные.

«Когда газ будет включён и как проходят работы, контролируется газовой службой», – уточнили в пресс-службе МЧС.

Напомним, 4 февраля 2019 года из-за морозов выросли цены на такси.