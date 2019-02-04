В Железнодорожном районе Новосибирска заработал новый сосудистый центр

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На базе новосибирской Дорожной клинической больницы открылся сосудистый центр, который будет принимать «неотложников» Октябрьского и Железнодорожного районов.

Минздрав сформировал новый региональный сосудистый центр (РСЦ) на базе Дорожной клинической больницы. Об этом сайте сообщается на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

В новом РСЦ, согласно изменениям, внесённым в порядок работы реанимационных бригад, с инфарктом миокарда будут госпитализировать жителей Железнодорожного и Октябрьского районов, с инсультом — жителей правобережной части Советского и Железнодорожного.

Такая сложная, на первый взгляд, структура доставки больных к точке оказания помощи объясняется тем, что за каждым первичным сосудистым отделением и региональным сосудистым центром своя зона ответственности закреплена таким образом, чтобы плечо доставки пациента на скорой было как можно более коротким.

«Именно в этих учреждениях имеется возможность незамедлительно провести тромболитическую терапию, выполнить ангиографию, стентирование кровеносных сосудов, удалить тромб. Время и расстояние – вот два фактора, которые влияют на эффективность оказания помощи пациентам с мозговой или сердечной катастрофой», – рассказал главный специалист по организации работы сосудистых центров минздрава НСО, руководитель РСЦ № 1 Владимир Барбарич.

В настоящее время в Новосибирской области работают два РСЦ – на базе Новосибирской областной больницы и Городской больницы № 1, кроме того, в городе работают 10 первичных сосудистых центров мощностью в 330 коек, в которых осуществляется первичная диагностика пациентов.

Следующим этапом в создании сети региональных сосудистых центров должна стать организация РСЦ № 4 на 60 коек на базе Центральной клинической больницы в Академгородке, что поможет справиться с нагрузкой Советскому и Первомайскому районам.

Напомним, ранее хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина по приглашению кардиохирургов Казахстана провели операцию по замене поражённого аортального клапана пятилетнему пациенту.