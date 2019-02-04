Житель Новосибирска выиграл суд с минздравом

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В поликлинике и министерстве здравоохранения области отказывались выделять расходные материалы для жизненно важного аппарата.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 31 января Анастасия Смолина, руководитель организации, помогающей людям с диабетом, опубликовала результаты судебного процесса. При помощи суда она помогла Евгению Баранову добиться бесплатного снабжения медицинскими материалами для инсулиновой помпы.

Благодаря программе ВМП в 2017 году Евгению бесплатно установили медицинский аппарат. Инсулиновая помпа самостоятельно рассчитывает дозу и вводит препарат пациенту без его вмешательства. По сравнению с обычными шприцами это удобней и эффективней, но требуется ежемесячно покупать расходуемые материалы на сумму более 5 тысяч рублей.

Мужчина не мог себе позволить дорогостоящие компоненты, так как единственный источник дохода для него это пенсия по инвалидности, а работу он найти не может. На результат решения суда повлияло распоряжение правительства России, сделавшее бесплатными расходные материалы для инвалидов.

Евгений – активный участник общественной организации «Диалайф», в которой он помогает людям с рассеянным склерозом. Коллектив организации помогал ему на протяжении всего пути к поставленной цели.

«Собрали все отказы и обратились в прокуратуру с целью восстановления справедливости и помощи Жене, ведь он не может колоться шприцами из-за тремора и помпу содержать нет возможности. На обращение в прокуратуру возлагали большие надежды», – сообщила руководитель общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «Диалайф» Анастасия Смолина.

Сейчас организация готовит видео, которое должно помочь другим людям с диабетом получить бесплатные расходные компоненты.

Напомним, в 2018 году мужчина больной диабетом умер из-за отказов принимать его в больницах.