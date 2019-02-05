2ГИС назвал самые популярные новосибирские компании

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2ГИС назвал самые популярные новосибирские компанииРубрика: бизнес, афиша
05.02.2019 19:43
фото с сайта pixabay.com
В пятый раз 2ГИС вручил премию компаниям, которые отметили вниманием горожане.
Премию 2ГИС присудили 2 862 организациям, каждой из них вручили диплом и наклейку. Победителей определяли с помощью технологии big data.
«Специальный алгоритм учитывал количество обращений к карточке компании, переходов на её сайт, звонков, построенных маршрутов, число отзывов и среднюю оценку клиентов», – сообщили в PR-службе.
Всего были определены лучшие по 25 категориям. Так, первое место среди кафе заняла траттория «Папа Карло» на Красном проспекте, 77б. Лучшим автосервисом признали СТО «Лошадок» на Военной, 8б. А лидером среди кинотеатров стала «Победа» на улице Ленина, 7. Посмотреть весь список компаний можно на сайте.
Напомним, в феврале в новосибирской «Победе» покажут классику итальянского кинематографа.
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Лента новостей
«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда
Бердчанка поскользнулась в аптеке и отсудила у неё 130 тысяч рублей
Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте
В Кузбассе детсад закрыли из-за утечки опасного радиоактивного газа
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