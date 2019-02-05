2ГИС назвал самые популярные новосибирские компании

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В пятый раз 2ГИС вручил премию компаниям, которые отметили вниманием горожане.

Премию 2ГИС присудили 2 862 организациям, каждой из них вручили диплом и наклейку. Победителей определяли с помощью технологии big data.

«Специальный алгоритм учитывал количество обращений к карточке компании, переходов на её сайт, звонков, построенных маршрутов, число отзывов и среднюю оценку клиентов», – сообщили в PR-службе.

Всего были определены лучшие по 25 категориям. Так, первое место среди кафе заняла траттория «Папа Карло» на Красном проспекте, 77б. Лучшим автосервисом признали СТО «Лошадок» на Военной, 8б. А лидером среди кинотеатров стала «Победа» на улице Ленина, 7. Посмотреть весь список компаний можно на сайте.

Напомним, в феврале в новосибирской «Победе» покажут классику итальянского кинематографа.