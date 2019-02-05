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2ГИС назвал самые популярные новосибирские компании

Рубрика: бизнес, афиша

05.02.2019 19:43

фото с сайта pixabay.com

В пятый раз 2ГИС вручил премию компаниям, которые отметили вниманием горожане.

Премию 2ГИС присудили 2 862 организациям, каждой из них вручили диплом и наклейку. Победителей определяли с помощью технологии big data.

«Специальный алгоритм учитывал количество обращений к карточке компании, переходов на её сайт, звонков, построенных маршрутов, число отзывов и среднюю оценку клиентов», – сообщили в PR-службе.

Всего были определены лучшие по 25 категориям. Так, первое место среди кафе заняла траттория «Папа Карло» на Красном проспекте, 77б. Лучшим автосервисом признали СТО «Лошадок» на Военной, 8б. А лидером среди кинотеатров стала «Победа» на улице Ленина, 7. Посмотреть весь список компаний можно на сайте.

Напомним, в феврале в новосибирской «Победе» покажут классику итальянского кинематографа.

Теги: отдых кафе еда 2ГИС кинотеатры

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Лента новостей

Предложить новость

«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

сегодня 20:03 Общество 0 Коммент.

2ГИС назвал самые популярные новосибирские компании

сегодня 19:43 Бизнес 0 Коммент.

Бердчанка поскользнулась в аптеке и отсудила у неё 130 тысяч рублей

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте

сегодня 18:42 Общество 0 Коммент.

Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

сегодня 18:10 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

Назначен глава Кировского района Новосибирска

сегодня 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцев

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Бердске почти сто домов остались без холодной воды

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе детсад закрыли из-за утечки опасного радиоактивного газа

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирского фермера подозревают в фальсификации документов о банкротстве

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопления

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

В Сибири перекрыли 270 нелегальных ледовых переправ

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Следователи начали доследственную проверку по делу отравления угарным газом в Бийске

сегодня 12:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске и Красноярске водители бесплатно подвозят пешеходов

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Побег из Шоушенка: новосибирец хотел сбежать через окно от судебных приставов

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокуратура извинилась перед Солодкиными за незаконное привлечение к уголовной ответственности

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области продолжается многолетний кризис на рынке загородной недвижимости – эксперты

сегодня 07:47 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризма

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

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