Бердчанка поскользнулась в аптеке и отсудила у неё 130 тысяч рублей

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В Бердске женщина сломала руку, упав в аптеке; в итоге суд взыскал с организации за это деньги.

Решением Бердского городского суда частично удовлетворены исковые требования местной жительницы Романовой.В. Она обращалась к ОАО “Фармация” за возмещение убытков и компенсации морального вреда.

Как установил суд, женщина упала в тамбуре одной из этих аптек и сломала руку. Случилось это из-за того, что арендатор не оборудовал помещение противоскользящим покрытием или другим средством, которое бы предотвратило появление наледи.

“В пользу истца с ответчика взысканы: стоимость средств фиксации в размере 53 000 рублей, стоимость лекарственных средств в размере 6 329 рублей, компенсация морального вреда в размере 70 000 рублей, всего взыскано 129 329 рублей”, — сообщили на сайте суда.

Напомним, в феврале стало известно, как житель Новосибирска выиграл суд с минздравом.