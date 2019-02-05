Из-за строительства нового ЛДС Новосибирск может лишиться Центрального пляжа

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Из-за строительства нового ЛДС Новосибирск может лишиться Центрального пляжаРубрика: общество
05.02.2019 09:59
Фото со страницы Михаила Рязанцева «Вконтакте»
Новосибирский общественник возмутился возможной ликвидацией городского пляжа.
В правительстве Новосибирской области обсуждают план закрытия городского пляжа из-за строительства нового ЛДС. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» новосибирский общественник Михаил Рязанцев.
Строительство ледовой арены началось в этом году. По информации из сообщения Михаила сейчас на территорию объекта необходимо насыпать около 1,5 миллионов тонн песка. Дорожная сеть может не справиться с таким большим объёмом. Изначально проблему предполагалось решить за счёт намыва песка. Однако, недавно выдвинули предложение о том, чтобы организовать хранение песка на берегу городского пляжа.
«Это более дорогой способ, потому что с доставкой песка не решается проблема его уплотнения. Всё равно придется качать огромные объёмы воды с реки для приливки насыпаемого песка или использовать другие технические средства, что тоже стоит денег. Более того, требуется организовывать причал для барж, что в принципе уничтожит городской пляж. Более того, недостающие объемы песка предлагается возить самосвалами по дорогам Новосибирска, что очевидно скажется на их состоянии», — написал Михаил Рязанцев на своей странице «ВКонтакте».
По мнению Рязанцева, такие меры выгодны «некоторым структурам», заинтересованным в строительстве гостиницы и нового ТЦ рядом с территорией пляжа. Проект о возведении объектов был одобрен мэром Новосибирска, несмотря на протесты общественников.
Вопрос о способе доставки песка на строительство ЛДС обсудят сегодня на заседании у вице-губернатора Владимира Знаткова.
Напомним, в январе стало известно, что на строительство нового ЛДС потратят около 3 миллиардов рублей.
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