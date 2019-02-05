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Из-за строительства нового ЛДС Новосибирск может лишиться Центрального пляжа

Рубрика: общество

05.02.2019 09:59

Фото со страницы Михаила Рязанцева «Вконтакте»

Новосибирский общественник возмутился возможной ликвидацией городского пляжа.

В правительстве Новосибирской области обсуждают план закрытия городского пляжа из-за строительства нового ЛДС. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» новосибирский общественник Михаил Рязанцев.

Строительство ледовой арены началось в этом году. По информации из сообщения Михаила сейчас на территорию объекта необходимо насыпать около 1,5 миллионов тонн песка. Дорожная сеть может не справиться с таким большим объёмом. Изначально проблему предполагалось решить за счёт намыва песка. Однако, недавно выдвинули предложение о том, чтобы организовать хранение песка на берегу городского пляжа.

«Это более дорогой способ, потому что с доставкой песка не решается проблема его уплотнения. Всё равно придется качать огромные объёмы воды с реки для приливки насыпаемого песка или использовать другие технические средства, что тоже стоит денег. Более того, требуется организовывать причал для барж, что в принципе уничтожит городской пляж. Более того, недостающие объемы песка предлагается возить самосвалами по дорогам Новосибирска, что очевидно скажется на их состоянии», — написал Михаил Рязанцев на своей странице «ВКонтакте».

По мнению Рязанцева, такие меры выгодны «некоторым структурам», заинтересованным в строительстве гостиницы и нового ТЦ рядом с территорией пляжа. Проект о возведении объектов был одобрен мэром Новосибирска, несмотря на протесты общественников.

Вопрос о способе доставки песка на строительство ЛДС обсудят сегодня на заседании у вице-губернатора Владимира Знаткова.

Напомним, в январе стало известно, что на строительство нового ЛДС потратят около 3 миллиардов рублей.

Теги: строительство лдс пляж

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сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

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Болельщиков хоккейной «Сибири» согреют бесплатным глинтвейном перед матчем

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Школьница с пирсингом в носу пропала в Новосибирской области

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за морозов произошла авария на ТЭЦ-5

вчера 16:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:40 Общество 0 Коммент.

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