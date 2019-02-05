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Назначен глава Кировского района Новосибирска

Рубрика: общество

05.02.2019 16:13

ФОТО С САЙТА МЭРИИ ГОРОДА НОВОВСИБИРСК

До назначения главой администрации района Андрей Выходцев пять лет занимал должность первого заместителя.

Сегодня, 5 февраля, Андрей Выходцев был назначен главой Кировского района. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Предшественником был Андрей Гончаров, возглавлявший Кировский район с 13 января 2014 года.

Анатолий Локоть объяснил свой выбор тем, что новый глава района долгое время проработал первым заместителем главы районной администрации, имеет большой опыт в решении вопросов родного для него Кировского района. 

Андрей Владимирович Выходцев родился 28 марта 1971 года. Первое образование получил в университете потребительской кооперации. В 2008 году окончил Сибирскую академию государственной службы. С 2014 года занимал должность первого заместителя главы администрации Кировского района.

Напомним, «Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане.

Теги: отставки и назначения политика РАЙОН

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сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте

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Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

сегодня 18:10 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

Назначен глава Кировского района Новосибирска

сегодня 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцев

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Бердске почти сто домов остались без холодной воды

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе детсад закрыли из-за утечки опасного радиоактивного газа

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирского фермера подозревают в фальсификации документов о банкротстве

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопления

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сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 22:01 Общество 0 Коммент.

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