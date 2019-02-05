Назначен глава Кировского района Новосибирска

ФОТО С САЙТА МЭРИИ ГОРОДА НОВОВСИБИРСК

До назначения главой администрации района Андрей Выходцев пять лет занимал должность первого заместителя.

Сегодня, 5 февраля, Андрей Выходцев был назначен главой Кировского района. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Предшественником был Андрей Гончаров, возглавлявший Кировский район с 13 января 2014 года.

Анатолий Локоть объяснил свой выбор тем, что новый глава района долгое время проработал первым заместителем главы районной администрации, имеет большой опыт в решении вопросов родного для него Кировского района.

Андрей Владимирович Выходцев родился 28 марта 1971 года. Первое образование получил в университете потребительской кооперации. В 2008 году окончил Сибирскую академию государственной службы. С 2014 года занимал должность первого заместителя главы администрации Кировского района.

Напомним, «Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане.