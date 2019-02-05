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Несколько вагонов с буддистами прокатятся марафоном по России

Рубрика: общество

05.02.2019 16:37

фото с сайта pixabay.com

В течение месяца участники марафона будут посещать разные культурные достопримечательности и слушать лекции.

В конце января начался тур для буддистов по Транссибирской магистрали. Участникам нужно будет преодолеть 12 тысяч километров и посетить 11 городов. Об этом сообщили организаторы тура.

Целый месяц, с 22 января по 20 февраля, последователи буддизма будут посещать культурные достопримечательности нашей страны. Участники тура – путешественники из разных стран. Среди них Польша, Швеция, Германия, Испания, Израиль, Дания и много других.

Они посетят три главных буддийских ступы – архитектурных строения, которые, согласно учению Будды, являются выражением Просветления. Пока что участники посетили только одну ступу, которая находится в Краснодаре. Сейчас им предстоит посетить ещё две. Одна находится в Элисте, а другая – в Волгограде. 

По словам одного из участников мероприятия, американца Джозефа Лимана, тур – это возможность посетить новые места и изучить чужую культуру. 

В Новосибирск буддисты прибудут 8 февраля и пробудут здесь два дня. Они посетят курс лекций «Великая Печать» с Ламой Оле Нидалом, который пройдёт в Киноконцертном комплексе имени Маяковского. 

Идея таких мультикультурных экспедиций родилась около 30 лет назад. Тур является ежегодным, поэтому это отличная возможность всем приверженцам восточного календаря начать год с позитива. 

Напомним, в 2016 году 33-метровый Будда появился на скале в Бурятии.

Теги: храм будда Оле Нидал буддизм

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В Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцев

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Бердске почти сто домов остались без холодной воды

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе детсад закрыли из-за утечки опасного радиоактивного газа

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирского фермера подозревают в фальсификации документов о банкротстве

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопления

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

В Сибири перекрыли 270 нелегальных ледовых переправ

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске и Красноярске водители бесплатно подвозят пешеходов

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокуратура извинилась перед Солодкиными за незаконное привлечение к уголовной ответственности

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области продолжается многолетний кризис на рынке загородной недвижимости – эксперты

сегодня 07:47 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

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