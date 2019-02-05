Несколько вагонов с буддистами прокатятся марафоном по России

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В течение месяца участники марафона будут посещать разные культурные достопримечательности и слушать лекции.

В конце января начался тур для буддистов по Транссибирской магистрали. Участникам нужно будет преодолеть 12 тысяч километров и посетить 11 городов. Об этом сообщили организаторы тура.

Целый месяц, с 22 января по 20 февраля, последователи буддизма будут посещать культурные достопримечательности нашей страны. Участники тура – путешественники из разных стран. Среди них Польша, Швеция, Германия, Испания, Израиль, Дания и много других.

Они посетят три главных буддийских ступы – архитектурных строения, которые, согласно учению Будды, являются выражением Просветления. Пока что участники посетили только одну ступу, которая находится в Краснодаре. Сейчас им предстоит посетить ещё две. Одна находится в Элисте, а другая – в Волгограде.

По словам одного из участников мероприятия, американца Джозефа Лимана, тур – это возможность посетить новые места и изучить чужую культуру.

В Новосибирск буддисты прибудут 8 февраля и пробудут здесь два дня. Они посетят курс лекций «Великая Печать» с Ламой Оле Нидалом, который пройдёт в Киноконцертном комплексе имени Маяковского.

Идея таких мультикультурных экспедиций родилась около 30 лет назад. Тур является ежегодным, поэтому это отличная возможность всем приверженцам восточного календаря начать год с позитива.

Напомним, в 2016 году 33-метровый Будда появился на скале в Бурятии.