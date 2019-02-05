Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте

фото со страницы Романа Яковлева в соцсети Instagram

Новосибирский член партии КПРФ Роман Яковлев планирует потратить на поездки на общественном транспорте не более 1,5 тысяч рублей за месяц.

Депутат новосибирского Заксобрания, коммунист Роман Яковлев решил провести эксперимент и на месяц пересесть на общественный транспорт. Изначально он планировал сделать один тест-драйв, чтобы проверить, как справляются автобусы и троллейбусы с аномальными морозами.

Первое, что депутат опробовал, было метро. Добираться на нём, естественно, тепло и быстро. Далее он поехал на трамвае № 14 в Калининский район.

“Здесь не работала печка и хоть мы быстро доехали — за 40 минут, было весьма холодно”, — привели слова Романа Яковлева на сайте регионального КПРФ.

Обратно он поехал до площади Станиславского на троллейбусе. На своей странице в Instagram, где депутат и рассказывает о ходе эксперимента, Роман Яковлев пожаловался, что прождал на остановке восемь минут, вместо обещанных пяти. Зато в этом трамвае ему было тепло, а неработающая одна из дверей помогала не выстужать транспорт. Финальным заездом стал автобус № 28, который довёз его до Площади Маркса.

“Если бы я хотел уехать с одной точки до другой любым маршрутом, то я бы уехал ещё быстрее. И это огромный плюс, когда ты в -30 стоишь на остановке, а к тебе один за одним подходит общественный транспорт”, – поделился мнением на сайте своей партии Роман Яковлев.

Депутат подытожил, что на поездки потратил 85 рублей, что в два-три раза дешевле, чем стоимость бензина. Транспорт с морозами, по его мнению справляется. И он решил продлить эксперимент на месяц, в ходе которого он постарается потратить на дорогу не более полутора тысяч рублей. Также Роман Яковлев заявил, что другие пассажиры, встретив его в транспорте, могут обращаться по различным вопросам.

Напомним, в январе красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии.