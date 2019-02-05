Новосибирского фермера подозревают в фальсификации документов о банкротстве

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Глава крестьянско-фермерского хозяйства представил в Арбитражный суд Новосибирской области фиктивную расписку о займе суммой в 10 миллионов рублей, чтобы не платить законному кредитору 8 миллионов.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области подозревают индивидуального предпринимателя в фальсификации расписки о денежном займе для предприятия суммой в 10 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, предприниматель хотел добавить фиктивного кредитора в реестр требований кредиторов, что помогло бы ему завершить процедуру оформления банкротства и избежать уплаты реального долга в 8 млн рублей.

Однако суд отклонил требование фермера, признав реальность заёмных отношений между заёмщиком и должником недоказанной.

В настоящее время следователи продолжают расследование. В отношении 41-летнего предпринимателя заведено уголовное дело по ст. 195 УК РФ, ч. 1 — покушение на неправомерные действия при банкротстве.

Напомним, ранее обманутая дольщица фирмы «Агро» обратилась в Арбитражный суд с заявлением о том, что фирма не способна выполнять свои обязанности.