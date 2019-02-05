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Новосибирского фермера подозревают в фальсификации документов о банкротстве

Рубрика: общество

05.02.2019 13:22

фото с сайта pixabay.com

Глава крестьянско-фермерского хозяйства представил в Арбитражный суд Новосибирской области фиктивную расписку о займе суммой в 10 миллионов рублей, чтобы не платить законному кредитору 8 миллионов.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области подозревают индивидуального предпринимателя в фальсификации расписки о денежном займе для предприятия суммой в 10 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, предприниматель хотел добавить фиктивного кредитора в реестр требований кредиторов, что помогло бы ему завершить процедуру оформления банкротства и избежать уплаты реального долга в 8 млн рублей.

Однако суд отклонил требование фермера, признав реальность заёмных отношений между заёмщиком и должником недоказанной.

В настоящее время следователи продолжают расследование. В отношении 41-летнего предпринимателя заведено уголовное дело по ст. 195 УК РФ, ч. 1 — покушение на неправомерные действия при банкротстве.

Напомним, ранее обманутая дольщица фирмы «Агро» обратилась в Арбитражный суд с заявлением о том, что фирма не способна выполнять свои обязанности.

Теги: гу мвд фермер кредитор

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сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске и Красноярске водители бесплатно подвозят пешеходов

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокуратура извинилась перед Солодкиными за незаконное привлечение к уголовной ответственности

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области продолжается многолетний кризис на рынке загородной недвижимости – эксперты

сегодня 07:47 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу в матче с китайским клубом «Куньлунь»

вчера 22:01 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе подтвердили случаи голодных обмороков школьников

вчера 21:11 Общество 0 Коммент.

Полсотни кемеровчан получили обморожения на выходных

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Болельщиков хоккейной «Сибири» согреют бесплатным глинтвейном перед матчем

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

В этом году новосибирские учёные начнут тестировать на людях новое лекарство от рака

вчера 18:18 Наука 0 Коммент.

Школьница с пирсингом в носу пропала в Новосибирской области

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

В Железнодорожном районе Новосибирска заработал новый сосудистый центр

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

715 заявлений подали в первые секунды записи в первый класс в Новосибирске

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

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