«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

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«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению судаРубрика: общество
05.02.2019 20:03
фото с сайта pixabay.com
Известный российский лоукостер был вынужден составить новые правила для перевозки; однако пассажиры могут летать и по старому регламенту.
Решением Верховного суда Минтранс России добился от авиаперевозчика «Победа» изменения правил провоза ручной клади. Требования компания исполнила «буквально в точности до запятой». Теперь с 18 февраля в рейсы данного лоукостера можно брать:
- сумку на одно место ручной клади весом менее 10 килограммов и размерами не более 36х30х40 сантиметров;
- букет цветов;
- верхнюю одежду;
- лекарства и еду для ребёнка;
- костюм в портпледе;
- детскую люльку, если вы с ребёнком;
- костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску;
- товары DUTY FREE габаритами не более 10х10х5 сантиметров.
«Я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами, именно поэтому прошу их не беспокоиться о нововведениях: в их интересах мы сохраняем действующей и привычную клиентам редакцию – без ограничений по весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых предметов», – сообщил на сайте компании гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
Напомним, в октябре за голодание сына сибирячка решила судиться с авиаперевозчиком.
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