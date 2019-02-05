«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

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Известный российский лоукостер был вынужден составить новые правила для перевозки; однако пассажиры могут летать и по старому регламенту.

Решением Верховного суда Минтранс России добился от авиаперевозчика «Победа» изменения правил провоза ручной клади. Требования компания исполнила «буквально в точности до запятой». Теперь с 18 февраля в рейсы данного лоукостера можно брать:

сумку на одно место ручной клади весом менее 10 килограммов и размерами не более 36х30х40 сантиметров;

букет цветов;

верхнюю одежду;

лекарства и еду для ребёнка;

костюм в портпледе;

детскую люльку, если вы с ребёнком;

костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску;

товары DUTY FREE габаритами не более 10х10х5 сантиметров.

«Я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами, именно поэтому прошу их не беспокоиться о нововведениях: в их интересах мы сохраняем действующей и привычную клиентам редакцию – без ограничений по весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых предметов», – сообщил на сайте компании гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Напомним, в октябре за голодание сына сибирячка решила судиться с авиаперевозчиком.