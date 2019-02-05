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«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

Рубрика: общество

05.02.2019 20:03

фото с сайта pixabay.com

Известный российский лоукостер был вынужден составить новые правила для перевозки; однако пассажиры могут летать и по старому регламенту.

Решением Верховного суда Минтранс России добился от авиаперевозчика «Победа» изменения правил провоза ручной клади. Требования компания исполнила «буквально в точности до запятой». Теперь с 18 февраля в рейсы данного лоукостера можно брать:

  • сумку на одно место ручной клади весом менее 10 килограммов и размерами не более 36х30х40 сантиметров;
  • букет цветов;
  • верхнюю одежду;
  • лекарства и еду для ребёнка;
  • костюм в портпледе;
  • детскую люльку, если вы с ребёнком;
  • костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску;
  • товары DUTY FREE габаритами не более 10х10х5 сантиметров.

«Я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами, именно поэтому прошу их не беспокоиться о нововведениях: в их интересах мы сохраняем действующей и привычную клиентам редакцию – без ограничений по весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых предметов», – сообщил на сайте компании гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Напомним, в октябре за голодание сына сибирячка решила судиться с авиаперевозчиком.

Теги: авиация суд Минтранс

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сегодня 18:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцев

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Бердске почти сто домов остались без холодной воды

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе детсад закрыли из-за утечки опасного радиоактивного газа

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирского фермера подозревают в фальсификации документов о банкротстве

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

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