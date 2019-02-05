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Побег из Шоушенка: новосибирец хотел сбежать через окно от судебных приставов

Рубрика: общество

05.02.2019 12:06

фото с сайта УФССП по Новосибирской области

Дверь сотрудникам ведомства открыли друзья должника, которым мужчина предложил пожить в его квартире.

Один из жителей города Новосибирска, задолжав по договору займа около 500 тысяч рублей, попытался избежать наказания. Он решил сбежать от судебных приставов через окно. Об этом сообщили в ФССП по Новосибирской области.

Чтобы наконец-то застать должника дома, судебные приставы Калининского района решили прийти к мужчине вечером. Дверь сотрудникам ведомства открыли друзья должника. Приставы уже собирались уходить, но в дверном проёме увидели мужчину, который подходил под описание.

Увидев сотрудников службы, мужчина ушёл в дальнюю комнату. Приставы последовали за ним. Но, открыв дверь, они увидели, что мужчина стоит на подоконнике в домашних тапочках и верхней одежде – он собирался прыгнуть со второго этажа. После долгих уговоров мужчина всё-таки слез с окна и признался, что так хотел избежать наказания.

В итоге судебные приставы наложили арест на имущество должника – новый мобильный телефон марки iPhone, два ЖК-телевизора и бытовую технику.

Напомним, что вчера директора одной из компаний Новосибирской области обвинили в краже 1,4 миллиона рублей. 

Теги: приставы долги УФССП по Новосибирской области

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сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопления

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В Сибири перекрыли 270 нелегальных ледовых переправ

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Следователи начали доследственную проверку по делу отравления угарным газом в Бийске

сегодня 12:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске и Красноярске водители бесплатно подвозят пешеходов

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Побег из Шоушенка: новосибирец хотел сбежать через окно от судебных приставов

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокуратура извинилась перед Солодкиными за незаконное привлечение к уголовной ответственности

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области продолжается многолетний кризис на рынке загородной недвижимости – эксперты

сегодня 07:47 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризма

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу в матче с китайским клубом «Куньлунь»

вчера 22:01 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе подтвердили случаи голодных обмороков школьников

вчера 21:11 Общество 0 Коммент.

Полсотни кемеровчан получили обморожения на выходных

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Болельщиков хоккейной «Сибири» согреют бесплатным глинтвейном перед матчем

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

В этом году новосибирские учёные начнут тестировать на людях новое лекарство от рака

вчера 18:18 Наука 0 Коммент.

Школьница с пирсингом в носу пропала в Новосибирской области

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

В Железнодорожном районе Новосибирска заработал новый сосудистый центр

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

715 заявлений подали в первые секунды записи в первый класс в Новосибирске

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

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