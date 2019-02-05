Побег из Шоушенка: новосибирец хотел сбежать через окно от судебных приставов

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Побег из Шоушенка: новосибирец хотел сбежать через окно от судебных приставовРубрика: общество
05.02.2019 12:06
фото с сайта УФССП по Новосибирской области
Дверь сотрудникам ведомства открыли друзья должника, которым мужчина предложил пожить в его квартире.
Один из жителей города Новосибирска, задолжав по договору займа около 500 тысяч рублей, попытался избежать наказания. Он решил сбежать от судебных приставов через окно. Об этом сообщили в ФССП по Новосибирской области.
Чтобы наконец-то застать должника дома, судебные приставы Калининского района решили прийти к мужчине вечером. Дверь сотрудникам ведомства открыли друзья должника. Приставы уже собирались уходить, но в дверном проёме увидели мужчину, который подходил под описание.
Увидев сотрудников службы, мужчина ушёл в дальнюю комнату. Приставы последовали за ним. Но, открыв дверь, они увидели, что мужчина стоит на подоконнике в домашних тапочках и верхней одежде – он собирался прыгнуть со второго этажа. После долгих уговоров мужчина всё-таки слез с окна и признался, что так хотел избежать наказания.
В итоге судебные приставы наложили арест на имущество должника – новый мобильный телефон марки iPhone, два ЖК-телевизора и бытовую технику.
Напомним, что вчера директора одной из компаний Новосибирской области обвинили в краже 1,4 миллиона рублей.
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