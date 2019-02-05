Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

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Традиционно, крепкие морозы в Новосибирске привели к накоплению вредных примесей, которые задержатся в городе, как минимум, до среды.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области предупредило о неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют накоплению вредных примесей.

«По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» на территории города Новосибирска сохраняются погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей. Предприятиям рекомендовано продлить сокращение количества выбросов», — сообщили на сайте министерства.

Так называемый режим “чёрного неба” продлится до 6 февраля, 15 часов дня.

Напомним, до конца рабочей недели в Новосибирской области продержатся аномальные морозы.