Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

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Режим «чёрного неба» объявили в НовосибирскеРубрика: общество
05.02.2019 18:10
фото с сайта pixabay.com
Традиционно, крепкие морозы в Новосибирске привели к накоплению вредных примесей, которые задержатся в городе, как минимум, до среды.
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области предупредило о неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют накоплению вредных примесей.
«По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» на территории города Новосибирска сохраняются погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей. Предприятиям рекомендовано продлить сокращение количества выбросов», — сообщили на сайте министерства.
Так называемый режим “чёрного неба” продлится до 6 февраля, 15 часов дня.
Напомним, до конца рабочей недели в Новосибирской области продержатся аномальные морозы.
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