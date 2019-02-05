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Семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопления

Рубрика: общество

05.02.2019 13:03

ФОТО С САЙТА VCA-TUVA.RU

В Новосибирской области началась подготовка к весеннему половодью.

На всероссийском совещании МЧС сообщили, что в этом году неблагоприятная ситуация с паводками возможна в нескольких регионах Сибири. Гидрологи выделили Алтай и Тыву, Алтайский и Красноярский край. Также от паводков могут пострадать Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области.

Для предотвращения осложнений в местах повышенного риска на дежурство выйдут 380 оперативных групп.

«Всего на территории Сибири определена группировка в количестве 95 тысяч человек и 22,5 тысячи единиц техники, 95 воздушных судов и 1 605 плавсредств», – сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Андрей Демёнов.

В регионах для контроля над ситуацией используются автоматические системы наблюдения, гидрологические посты и беспилотники. 

Напомним, в прошлом, 2018 году на Алтае из-за паводка пострадало более тысячи домов.

Теги: паводок МЧС

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Предложить новость

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сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопления

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В Сибири перекрыли 270 нелегальных ледовых переправ

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Следователи начали доследственную проверку по делу отравления угарным газом в Бийске

сегодня 12:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске и Красноярске водители бесплатно подвозят пешеходов

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Побег из Шоушенка: новосибирец хотел сбежать через окно от судебных приставов

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокуратура извинилась перед Солодкиными за незаконное привлечение к уголовной ответственности

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области продолжается многолетний кризис на рынке загородной недвижимости – эксперты

сегодня 07:47 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризма

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу в матче с китайским клубом «Куньлунь»

вчера 22:01 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе подтвердили случаи голодных обмороков школьников

вчера 21:11 Общество 0 Коммент.

Полсотни кемеровчан получили обморожения на выходных

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Болельщиков хоккейной «Сибири» согреют бесплатным глинтвейном перед матчем

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

В этом году новосибирские учёные начнут тестировать на людях новое лекарство от рака

вчера 18:18 Наука 0 Коммент.

Школьница с пирсингом в носу пропала в Новосибирской области

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

В Железнодорожном районе Новосибирска заработал новый сосудистый центр

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

715 заявлений подали в первые секунды записи в первый класс в Новосибирске

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

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