Семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопления

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Семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопленияРубрика: общество
05.02.2019 13:03
ФОТО С САЙТА VCA-TUVA.RU
В Новосибирской области началась подготовка к весеннему половодью.
На всероссийском совещании МЧС сообщили, что в этом году неблагоприятная ситуация с паводками возможна в нескольких регионах Сибири. Гидрологи выделили Алтай и Тыву, Алтайский и Красноярский край. Также от паводков могут пострадать Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области.
Для предотвращения осложнений в местах повышенного риска на дежурство выйдут 380 оперативных групп.
«Всего на территории Сибири определена группировка в количестве 95 тысяч человек и 22,5 тысячи единиц техники, 95 воздушных судов и 1 605 плавсредств», – сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Андрей Демёнов.
В регионах для контроля над ситуацией используются автоматические системы наблюдения, гидрологические посты и беспилотники.
Напомним, в прошлом, 2018 году на Алтае из-за паводка пострадало более тысячи домов.
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