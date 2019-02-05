Следователи начали доследственную проверку по делу отравления угарным газом в Бийске

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Следователи начали доследственную проверку по делу отравления угарным газом в БийскеРубрика: проиcшествия
05.02.2019 12:40
фото с сайта pixabay.com
Следствие выясняет все обстоятельства отравления семьи с двумя маленькими детьми.
Следователи начали проверку информации об отравлении людей угарным газом в жилом доме в городе Бийске. Об этом на своём сайте сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.
Инцидент произошёл два дня назад. Семья проживала в аварийном доме вместе с детьми трёх и шести лет. Из-за неисправности печного отопления произошёл выброс угарного газа. Согласно информации ведомства, пятиквартирный дом включили в программу по переселению из аварийного жилья. Жители не раз обращались к местным властям за помощью, но никаких мер принято не было. Сейчас потерпевшие находятся в больнице.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка должностным лицам администрации города Бийска, в чьи обязанности входит контроль за состоянием аварийного жилого фонда и своевременным переселением жильцов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, неделю назад СУ СКР по Новосибирской области начал проверку по факту смерти рабочих от взрыва колеса под Искитимом.
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