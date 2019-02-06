Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской области

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Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской областиРубрика: Авто
06.02.2019 07:20
КАДР ВИДЕО С ЮТУБ-КАНАЛА «Юрий Рогоцкий»
Начинающий автоблогер из посёлка в Новосибирской области решил показать, на что способны старые машины.
Житель Сузуна Юрий Рогоцкий занимается коллекционированием автомобилей и, с недавних пор, блогерством. На своём канале в YouTube он опубликовал видео, где удачно завёл ГАЗ М-20 «Победа» 1954 года выпуска. При этом на улице было -39 градусов.
Блогер запустил машину «советским» методом, которым поделился в ролике. Спустя 25 минут стараний авто завелось.
Далее Юрий Рогоцкий обещает попробовать завести старые Mercedes, «Запорожец» и другие автомобили.
Напомним, в январе в Новосибирске стали продавать авто на 13 % дороже.
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