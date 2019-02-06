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Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской области

Рубрика: Авто

06.02.2019 07:20

КАДР ВИДЕО С ЮТУБ-КАНАЛА «Юрий Рогоцкий»

Начинающий автоблогер из посёлка в Новосибирской области решил показать, на что способны старые машины.

Житель Сузуна Юрий Рогоцкий занимается коллекционированием автомобилей и, с недавних пор, блогерством. На своём канале в YouTube он опубликовал видео, где удачно завёл ГАЗ М-20 «Победа» 1954 года выпуска. При этом на улице было -39 градусов.

Блогер запустил машину «советским» методом, которым поделился в ролике. Спустя 25 минут стараний авто завелось.

Далее Юрий Рогоцкий обещает попробовать завести старые Mercedes, «Запорожец» и другие автомобили.

Напомним, в январе в Новосибирске стали продавать авто на 13 % дороже.

Теги: автомобили видео

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Предложить новость

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в феврале

сегодня 08:01 Работа 0 Коммент.

Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской области

сегодня 07:20 Авто 0 Коммент.

«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

2ГИС назвал самые популярные новосибирские компании

вчера 19:43 Бизнес 0 Коммент.

Бердчанка поскользнулась в аптеке и отсудила у неё 130 тысяч рублей

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Несколько вагонов с буддистами прокатятся марафоном по России

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

Назначен глава Кировского района Новосибирска

вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на ТЭЦ-5 починили неисправный котёл

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

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