Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской области

КАДР ВИДЕО С ЮТУБ-КАНАЛА «Юрий Рогоцкий»

Начинающий автоблогер из посёлка в Новосибирской области решил показать, на что способны старые машины.

Житель Сузуна Юрий Рогоцкий занимается коллекционированием автомобилей и, с недавних пор, блогерством. На своём канале в YouTube он опубликовал видео, где удачно завёл ГАЗ М-20 «Победа» 1954 года выпуска. При этом на улице было -39 градусов.

Блогер запустил машину «советским» методом, которым поделился в ролике. Спустя 25 минут стараний авто завелось.

Далее Юрий Рогоцкий обещает попробовать завести старые Mercedes, «Запорожец» и другие автомобили.

Напомним, в январе в Новосибирске стали продавать авто на 13 % дороже.