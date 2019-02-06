Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

В правительстве Новосибирской области подвели итоги призывной комиссии 2018 года.

В Новосибирской области на все 100 % выполнили план по отправке призывников в 2018 году. Об этом заявили на заседании, прошедшим под руководством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Он отметил, что особое внимание во время призывной кампании нужно обращать на подготовку к грядущему весеннему призыву. При этом важно учесть прошлые недочёты.

С октября по декабрь 2017 года на службу отправили более двух тысяч призывников. Всего через год на службу ушли четыре тысячи человек.

«Лучше всего были проведены мероприятия по организации призыва на военную службу призывными комиссиями Барабинского, Болотнинского, Искитимского, Куйбышевского, Новосибирского, Татарского районов, р. п. Кольцово, города Искитима, Первомайского, Дзержинского и Калининского районов Новосибирска», – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в июне 19-летнего жителя Новосибирска оштрафовали за то, что он целый год бегал от военных комиссаров и игнорировал повестки.