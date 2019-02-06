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Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году

Рубрика: общество

06.02.2019 09:02

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

В правительстве Новосибирской области подвели итоги призывной комиссии 2018 года.

В Новосибирской области на все 100 % выполнили план по отправке призывников в 2018 году. Об этом заявили на заседании, прошедшим под руководством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Он отметил, что особое внимание во время призывной кампании нужно обращать на подготовку к грядущему весеннему призыву. При этом важно учесть прошлые недочёты.

С октября по декабрь 2017 года на службу отправили более двух тысяч призывников. Всего через год на службу ушли четыре тысячи человек.

«Лучше всего были проведены мероприятия по организации призыва на военную службу призывными комиссиями Барабинского, Болотнинского, Искитимского, Куйбышевского, Новосибирского, Татарского районов, р. п. Кольцово, города Искитима, Первомайского, Дзержинского и Калининского районов Новосибирска», – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в июне 19-летнего жителя Новосибирска оштрафовали за то, что он целый год бегал от военных комиссаров и игнорировал повестки.

Теги: военные Правительство Новосибирской области

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в феврале

сегодня 08:01 Работа 0 Коммент.

Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской области

сегодня 07:20 Авто 0 Коммент.

«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

2ГИС назвал самые популярные новосибирские компании

вчера 19:43 Бизнес 0 Коммент.

Бердчанка поскользнулась в аптеке и отсудила у неё 130 тысяч рублей

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Несколько вагонов с буддистами прокатятся марафоном по России

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

Назначен глава Кировского района Новосибирска

вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на ТЭЦ-5 починили неисправный котёл

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

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