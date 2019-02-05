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В Бердске почти сто домов остались без холодной воды

Рубрика: общество

05.02.2019 15:11

Фото с сайта unsplash.com

Из-за аварии в Новосибирской области отключили холодную воду в 86 домах; последствия были устранены только к вечеру.

В Бердске оставили без воды шесть многоквартирных и 80 частных домов. Об этом сообщает МУП «Комбинат бытовых услуг».

Вчера, 4 февраля, при морозе в -32 градуса на водоводе произошла авария, из-за которой пришлось отключить воду в жилых домах города. Проблемы начались с 10:30. В МУП «Комбинат бытовых услуг» отказались комментировать ситуацию.

В пресс-службе МЧС сообщили, что к 21:00 авария была устранена, вода поступила в дома.

Напомним, 4 февраля в трёх районах Омской области отключили газ.

Теги: ЖКХ МЧС авария

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Бердске почти сто домов остались без холодной воды

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