В Кузбассе детсад закрыли из-за утечки опасного радиоактивного газа

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В Кузбассе детсад закрыли из-за утечки опасного радиоактивного газаРубрика: общество
05.02.2019 14:58
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Радон был обнаружен в спальнях детей и медицинском кабинете.
В городе Белово Кемеровской области судебные приставы закрыли детский сад № 171 из-за высокого содержания радиоактивного газа в воздухе. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Управления ФССП России по Кемеровской области.
Во время плановой проверки Роспотребнадзора замеры воздуха в спальнях детей и в медицинском кабинете показали серьёзное превышение нормы опасного газа. Высокая концентрация радона угрожала здоровью детей и сотрудников детского сада – газ, попадая в лёгкие, может вызывать микроожоги и привести к раку лёгких.
По итогам судебного разбирательства «Детский сад № 171 ОАО "РЖД"» признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»). Работа сада приостановлена на 11 дней.
Напомним, в январе бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада.
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