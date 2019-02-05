В Кузбассе детсад закрыли из-за утечки опасного радиоактивного газа

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Радон был обнаружен в спальнях детей и медицинском кабинете.

В городе Белово Кемеровской области судебные приставы закрыли детский сад № 171 из-за высокого содержания радиоактивного газа в воздухе. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Управления ФССП России по Кемеровской области.

Во время плановой проверки Роспотребнадзора замеры воздуха в спальнях детей и в медицинском кабинете показали серьёзное превышение нормы опасного газа. Высокая концентрация радона угрожала здоровью детей и сотрудников детского сада – газ, попадая в лёгкие, может вызывать микроожоги и привести к раку лёгких.

По итогам судебного разбирательства «Детский сад № 171 ОАО "РЖД"» признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»). Работа сада приостановлена на 11 дней.

Напомним, в январе бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада.