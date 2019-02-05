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В Кузбассе отец посадил на цепь собственного сына и издевался над ним

Рубрика: проиcшествия

05.02.2019 17:19

фото с сайта pixabay.com

За любую провинность мужчина заставлял мальчика ложиться вниз лицом на кровать, после чего бил его ремнём.

Сегодня стало известно, что одного из жителей Кемеровской области обвинили в издевательстве над своим маленьким сыном. СУ СК РФ по Кемеровской области завело на 51-летнего мужчину уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Согласно информации ведомства, отец систематически избивал своего 11-летнего сына. Он считал, что такое воспитание является правильным. За любую провинность мужчина заставлял мальчика ложиться вниз лицом на кровать, после чего бил его ремнём. Если ребёнок гулял слишком долго, то отец сажал его на цепь – привязывал к гире весом 16 килограммов.

О ситуации в органах узнали только тогда, когда мальчик убежал от родителей. Те вспомнили о сыне через четыре дня и написали заявление о пропаже. Мальчика быстро нашли, но обратно домой он возвращаться не захотел. Он рассказал следователям о том, что папа постоянно его бьёт и привязывает к гире.

Оказалось, что изначально цепь в доме предназначалась для собаки, которую так и не завели. Сейчас ребёнок находится в приюте. Медики диагностировали у мальчика психическое расстройство. Болезнь была спровоцирована поведением отца.

Следователи проведут психолого-психиатрическую экспертизу и с мальчиком, и с его отцом. Также будет дана юридическая оценка действиям матери мальчика, которая умалчивала о жестоком обращении с сыном. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается. 

Напомним, группа студентов надругалась над однокурсником перед видеокамерой в Иркутской области.

 

Теги: расследование СКР побои

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