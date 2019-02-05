В Новосибирске на ТЭЦ-5 починили неисправный котёл

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Из-за поломки котла в Новосибирске пришлось снизить интенсивность отопления в некоторых домах; сейчас все причины устранены.

Директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании сообщил мэру Новосибирска Анатолию Локтю о том, что все проблемы с котлами устранены и система приведена в норму вчера, 4 февраля, в 10 часов вечера.

Сбой в работе отопления произошёл рано утром 4 февраля. Неполадки были связаны с поломкой одного из энергоблоков ТЭЦ-5.

Из-за этого инцидента интенсивность отопления в домах снизилась. Как только об этом стало известно, сотрудники СГК начали искать причину.

«Причиной дефекта стало повреждение металлической трубки одного из элементов котла диаметром около 40 мм», – рассказал Андрей Колмаков.

Специалисты быстро выявили дефект и вовремя отправили котёл в ремонт. Работы проводила бригада из 15 человек, к 19:00 всё стало работать в нормальном режиме.

Сотрудники СГК предупреждают, что в некоторых домах отопление ещё может работать слабее, чем обычно, но в течение дня всё нормализуется.

Напомним, 16 января 200 домов Новосибирска осталось без отопления.