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В Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцев

Рубрика: общество

05.02.2019 15:22

Фото Юлии Сопко

Первое в этом году семейство обитателей зоопарка обрело пополнение: сразу три чакоанские мары принесли потомство.

Новый год начался для Новосибирского зоопарка с пополнения рядов экзотических животных. Сразу три самки чакоанских мар стали мамами. Об этом вчера, 4 февраля, сообщила администрация парка в официальной группе «ВКонтакте».

Чакоанские мары – травоядные животные из семейства свинковых. Зверьки похожи на зайцев, только их уши намного меньше. Самый старший из детёнышей родился третьего января, средний – пятого, а младший – десятого. Они очень быстро развиваются и уже активно играют и взаимодействуют друг с другом. Кроме того, мары с раннего детства едят ту же пищу, что и взрослые животные, редко прибегая к материнскому молоку.

«Они уже живут практически как взрослые. Правда, ещё прибегают к маме за молоком. Иногда даже путают женских особей и подходят к другим самкам. К этому взрослые мары относятся совершенно спокойно», – рассказала зоотехник отдела мелких приматов и пингвинов Мария Васенина.

Напомним, 1 февраля рассказали, как животные в зоопарке справляются с морозами.

Теги: животные Новосибирский зоопарк

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сегодня 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцев

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Бердске почти сто домов остались без холодной воды

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе детсад закрыли из-за утечки опасного радиоактивного газа

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирского фермера подозревают в фальсификации документов о банкротстве

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопления

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

В Сибири перекрыли 270 нелегальных ледовых переправ

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Следователи начали доследственную проверку по делу отравления угарным газом в Бийске

сегодня 12:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

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