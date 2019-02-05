В Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцев

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В Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцевРубрика: общество
05.02.2019 15:22
Фото Юлии Сопко
Первое в этом году семейство обитателей зоопарка обрело пополнение: сразу три чакоанские мары принесли потомство.
Новый год начался для Новосибирского зоопарка с пополнения рядов экзотических животных. Сразу три самки чакоанских мар стали мамами. Об этом вчера, 4 февраля, сообщила администрация парка в официальной группе «ВКонтакте».
Чакоанские мары – травоядные животные из семейства свинковых. Зверьки похожи на зайцев, только их уши намного меньше. Самый старший из детёнышей родился третьего января, средний – пятого, а младший – десятого. Они очень быстро развиваются и уже активно играют и взаимодействуют друг с другом. Кроме того, мары с раннего детства едят ту же пищу, что и взрослые животные, редко прибегая к материнскому молоку.
«Они уже живут практически как взрослые. Правда, ещё прибегают к маме за молоком. Иногда даже путают женских особей и подходят к другим самкам. К этому взрослые мары относятся совершенно спокойно», – рассказала зоотехник отдела мелких приматов и пингвинов Мария Васенина.
Напомним, 1 февраля рассказали, как животные в зоопарке справляются с морозами.
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