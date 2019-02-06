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В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в феврале

Рубрика: работа

06.02.2019 08:01

фото с сайта pixabay.com

В этом году не будет дополнительного выходного в честь Дня защитника отечества, работяг просто отпустят домой пораньше.

Ближайшие длинные выходные россиян ждут только в марте. А вот ко Дню защитника отечества никаких отдельных выходных не дадут. Само 23 февраля придётся на субботу. Зато в канун праздника, 22 февраля, можно будет уйти домой пораньше.

Об этом напомнил руководитель Роструда Иван Шкловец в разговоре с «РИА Новости». Он отметил, что февральский праздничный выходной перенесли на 10 мая.

«Тем не менее для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу, 22 февраля, сокращается на один час», – заявил Иван Шкловец.

Напомним, следующие праздничные выходные будут с 8 по 10 марта.

Теги: праздники работа Минтруд

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В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в феврале

сегодня 08:01 Работа 0 Коммент.

Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской области

сегодня 07:20 Авто 0 Коммент.

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вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирске на ТЭЦ-5 починили неисправный котёл

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