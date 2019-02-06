В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в феврале

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В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в февралеРубрика: работа
06.02.2019 08:01
фото с сайта pixabay.com
В этом году не будет дополнительного выходного в честь Дня защитника отечества, работяг просто отпустят домой пораньше.
Ближайшие длинные выходные россиян ждут только в марте. А вот ко Дню защитника отечества никаких отдельных выходных не дадут. Само 23 февраля придётся на субботу. Зато в канун праздника, 22 февраля, можно будет уйти домой пораньше.
Об этом напомнил руководитель Роструда Иван Шкловец в разговоре с «РИА Новости». Он отметил, что февральский праздничный выходной перенесли на 10 мая.
«Тем не менее для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу, 22 февраля, сокращается на один час», – заявил Иван Шкловец.
Напомним, следующие праздничные выходные будут с 8 по 10 марта.
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