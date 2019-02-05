В Сибири перекрыли 270 нелегальных ледовых переправ

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В Сибири перекрыли 270 нелегальных ледовых переправРубрика: проиcшествия
05.02.2019 12:56
фото ГУ МЧС по НСО
Всего волонтёрам удалось охватить около трёх тысяч мест массовой зимней рыбалки.
Благодаря профилактическим рейдам на территории региона перекрыли проезд к нелегальным ледовым переправам. Об этом на своём сайте сообщило ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Мероприятие прошло в рамках акции «Безопасный лёд». Участвовали почти восемь тысяч человек. Среди них: волонтёры, полицейские, спасатели, госинспекторы и представители муниципальных органов. Всего удалось охватить около трёх тысяч мест массовой зимней рыбалки.
Профилактические и надзорные мероприятия проводили 1,5 тысячи групп. Им удалось провести 288 проверок на действующих ледовых переправах. В итоге участники акции перекрыли 270 опасных выездов на лёд. Из них в Иркутской области перекрыли 235 штук, в Омской и Томской – по девять, а в Кемеровской – восемь.
За несанкционированный выезд на лёд на территории Сибири сотрудники МЧС и полиции привлекли 129 человек. В популярных местах подлёдной рыбалки в регионе выставили 116 спасательных постов.
Напомним, что 22 января куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена.
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