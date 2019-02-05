В Новосибирске и Красноярске водители бесплатно подвозят пешеходов

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В морозные дни сибиряки проводят акцию помощи замёрзшим пешеходам.

В группе «Нетипичный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте» рассказали об акции «Подвези пешехода в мороз», которая проходит в Красноярске. Её суть в том, что каждый водитель может подвезти человека, стоящего на остановке в эти морозные дни.

Также администраторы группы уточняют, что не все соглашаются сесть в машину к незнакомцам даже в аномальные холода и опрашивают новосибирцев, нужна ли такая акция у нас. Некоторые жители рассказали, что опасаются садиться в машину к незнакомцам, зная, что порой происходит в городе.

«В наше время многие боятся как сесть в машину к незнакомому, так и посадить незнакомого в машину», – высказала своё мнение в комментариях Алёна Артёмова.

Но есть люди, которым не нужна специальная акция, они уже помогают прохожим и считают, что это правильно.

«Уже много лет подвожу. Слава богу, без ЧП. Поздно вечером едешь, знаю, что уже транспорт может не ходить. Когда вижу, что на остановке в надежде на последний автобус стоит или вдоль дороги идёт человек, всегда останавливаюсь. Особенно когда холодно», – рассказала Елена Шакирова-Уткина.

Напомним, 4 февраля 2019 года из-за морозов цены на такси увеличились вдвое.