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В Новосибирске и Красноярске водители бесплатно подвозят пешеходов

Рубрика: общество

05.02.2019 12:22

Фото с сайта unsplash.com

В морозные дни сибиряки проводят акцию помощи замёрзшим пешеходам.

В группе «Нетипичный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте» рассказали об акции «Подвези пешехода в мороз», которая проходит в Красноярске. Её суть в том, что каждый водитель может подвезти человека, стоящего на остановке в эти морозные дни. 

Также администраторы группы уточняют, что не все соглашаются сесть в машину к незнакомцам даже в аномальные холода и опрашивают новосибирцев, нужна ли такая акция у нас. Некоторые жители рассказали, что опасаются садиться в машину к незнакомцам, зная, что порой происходит в городе.

«В наше время многие боятся как сесть в машину к незнакомому, так и посадить незнакомого в машину», – высказала своё мнение в комментариях Алёна Артёмова.

Но есть люди, которым не нужна специальная акция, они уже помогают прохожим и считают, что это правильно.

«Уже много лет подвожу. Слава богу, без ЧП. Поздно вечером едешь, знаю, что уже транспорт может не ходить. Когда вижу, что на остановке в надежде на последний автобус стоит или вдоль дороги идёт человек, всегда останавливаюсь. Особенно когда холодно», – рассказала Елена Шакирова-Уткина.

Напомним, 4 февраля 2019 года из-за морозов цены на такси увеличились вдвое. 

 

Теги: морозы помощь люди

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сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

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