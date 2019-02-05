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Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»Рубрика: общество
05.02.2019 16:34
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛО «ВЫБЕРИ РАДИО»
Возможность выиграть путёвку на двоих в загородный отель благодаря радио «Ретро FM» всё ещё остаётся, хотя времени осталось не так много.
На «Ретро FM» продолжается акция «Право на отдых». Главный еженедельный приз розыгрыша — путевка на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и т. д.
Стать одним из счастливых победителей очень просто. Нужно дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов. Чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем! Итоги подводятся по воскресеньям.
Акция началась в декабре 2018 года и за это время уже пять счастливых семей воспользовались своим призом. А продлится она до 24 февраля.
Информация по телефону +7 383 362-07-67 и на сайтах vk.com/novosibirsk.retrofm и novosibirsk.retrofm.ru
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Лента новостей
Бердчанка поскользнулась в аптеке и отсудила у неё 130 тысяч рублей
Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте
В Кузбассе детсад закрыли из-за утечки опасного радиоактивного газа
Новосибирского фермера подозревают в фальсификации документов о банкротстве
В Новосибирске и Красноярске водители бесплатно подвозят пешеходов
Побег из Шоушенка: новосибирец хотел сбежать через окно от судебных приставов
В Новосибирской области продолжается многолетний кризис на рынке загородной недвижимости – эксперты
Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризма
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