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Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

Рубрика: общество

05.02.2019 16:34

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛО «ВЫБЕРИ РАДИО»

Возможность выиграть путёвку на двоих в загородный отель благодаря радио «Ретро FM» всё ещё остаётся, хотя времени осталось не так много.

На «Ретро FM» продолжается акция «Право на отдых». Главный еженедельный приз розыгрыша — путевка на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и т. д.

Стать одним из счастливых победителей очень просто. Нужно дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов. Чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем! Итоги подводятся по воскресеньям.

Акция началась в декабре 2018 года и за это время уже пять счастливых семей воспользовались своим призом. А продлится она до 24 февраля. 

Информация по телефону +7 383 362-07-67 и на сайтах vk.com/novosibirsk.retrofm и novosibirsk.retrofm.ru

 

Теги: акция

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Лента новостей

Предложить новость

Бердчанка поскользнулась в аптеке и отсудила у неё 130 тысяч рублей

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте

сегодня 18:42 Общество 0 Коммент.

Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

сегодня 18:10 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

Назначен глава Кировского района Новосибирска

сегодня 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцев

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Бердске почти сто домов остались без холодной воды

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе детсад закрыли из-за утечки опасного радиоактивного газа

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирского фермера подозревают в фальсификации документов о банкротстве

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Семь регионов Сибири находятся под угрозой весеннего подтопления

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

В Сибири перекрыли 270 нелегальных ледовых переправ

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Следователи начали доследственную проверку по делу отравления угарным газом в Бийске

сегодня 12:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске и Красноярске водители бесплатно подвозят пешеходов

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Побег из Шоушенка: новосибирец хотел сбежать через окно от судебных приставов

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокуратура извинилась перед Солодкиными за незаконное привлечение к уголовной ответственности

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области продолжается многолетний кризис на рынке загородной недвижимости – эксперты

сегодня 07:47 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирская область вошла в пятёрку лучших мест для болотного туризма

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу в матче с китайским клубом «Куньлунь»

вчера 22:01 Общество 0 Коммент.

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