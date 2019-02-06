В Facebook теперь можно удалять сообщения

Фото с сайта pixabay.com

В социальной сети Facebook для всех пользователей появилась возможность удалять сообщения; раньше функция была доступна только руководителям соцсети.

В популярной социальной сети Facebook теперь можно удалять сообщения так, чтобы его не мог увидеть ни один участник переписки. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщило американское издание The Verge.

О разработке этой функции сообщили ещё год назад. Работа началась после того, как стало известно, что Марк Цукерберг и другие основатели социальной сети могут скрывать сообщения так, чтобы их не было видно никому. К тому же, за последнее время эту функцию ввели такие популярные мессенджеры, как WhatsApp, Telegram, Viber и «ВКонтакте».

Теперь, чтобы удалить сообщение от собеседника, нужно дважды нажать на него и выбрать «Скрыть от всех участников переписки». Но функция работает только в течение 10 минут после отправки, далее она автоматически исчезает. Нововведение работает также в мессенджерах для IOS и Android.

Напомним, 29 января новосибирцы заметили неполадки в Instagram.