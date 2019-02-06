Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

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Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обходаРубрика: экономика
06.02.2019 14:14
фото с сайта pixabay.com
Предполагается, что в этом году финансирование объекта составит не менее одного миллиарда рублей.
Сегодня утром на пресс-конференции в региональном правительстве губернатор Андрей Травников прокомментировал сроки строительства объезда Новосибирска. По словам губернатора, сроки ввода не изменятся – проект должны реализовать к 2021 году.
«В прошлом году было несколько положительных моментов. Главное, что нам удалось, – это сохранить подрядчика, также мы избежали банкротства компании и сохранили контракты, которые были у "Сибмоста". Стабилизировали финансовую самостоятельность компании. Мы восстановили работы на первом этапе обхода и работы в Коченёво», – сказал Андрей Травников.
Однако губернатор такими темпами работы остался недоволен. По его словам, из объёмов строительства, которые были запланированы на 2018 год, выполнена только половина. Предполагается, что в этом году финансирование объекта составит не менее одного миллиарда рублей.
«Самые главные задачи нам всё-таки удалось выполнить. Если бы дело дошло до разрыва контракта, то работы мы бы возобновили только через два года. Мы надеемся, что наберём необходимые темпы», – пояснил губернатор.
Напомним, из-за строительства нового ЛДС Новосибирск может лишиться Центрального пляжа.
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