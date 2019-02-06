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Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

Рубрика: экономика

06.02.2019 14:14

фото с сайта pixabay.com

Предполагается, что в этом году финансирование объекта составит не менее одного миллиарда рублей.

Сегодня утром на пресс-конференции в региональном правительстве губернатор Андрей Травников прокомментировал сроки строительства объезда Новосибирска. По словам губернатора, сроки ввода не изменятся – проект должны реализовать к 2021 году. 

«В прошлом году было несколько положительных моментов. Главное, что нам удалось, – это сохранить подрядчика, также мы избежали банкротства компании и сохранили контракты, которые были у "Сибмоста". Стабилизировали финансовую самостоятельность компании. Мы восстановили работы на первом этапе обхода и работы в Коченёво», – сказал Андрей Травников. 

Однако губернатор такими темпами работы остался недоволен. По его словам, из объёмов строительства, которые были запланированы на 2018 год, выполнена только половина. Предполагается, что в этом году финансирование объекта составит не менее одного миллиарда рублей.

«Самые главные задачи нам всё-таки удалось выполнить. Если бы дело дошло до разрыва контракта, то работы мы бы возобновили только через два года. Мы надеемся, что наберём необходимые темпы», – пояснил губернатор. 

Напомним, из-за строительства нового ЛДС Новосибирск может лишиться Центрального пляжа.

Теги: Сибмост Травников Андрей обход

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сегодня 18:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:32 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 17:26 Наука 0 Коммент.

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сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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