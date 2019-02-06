Бронированный автомобиль сбил женщину на «зебре» в Новосибирске

фото с сайта gasavto.com

Автомобиль инкассаторов попал в ДТП на улице Владимировской, под колёса попала 39-летняя женщина.

В Железнодорожном районе города Новосибирска утром 6 февраля произошла авария, в которой пострадал пешеход.

«Автомобиль "ГАС-1971" (бронированная инкассаторская машина) двигался по улице Владимировской со стороны улицы Ногина в сторону улицы Саратовской, и у дома № 35 по Владимировской совершил наезд на пешехода — женщину 1980 года рождения, которая пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого перехода», – рассказал корреспонденту Сиб.фм инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга и нейротравмой. По словам Савченкова, в рапорте указано, что водитель, совершивший наезд на пешехода, свою вину признал.

Напомним, ранее на трассе, ведущей в Шерегеш, столкнулись КамАЗ и автобус; водитель автобуса скончался.