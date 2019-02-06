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Бронированный автомобиль сбил женщину на «зебре» в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

06.02.2019 16:24

фото с сайта gasavto.com

Автомобиль инкассаторов попал в ДТП на улице Владимировской, под колёса попала 39-летняя женщина.

В Железнодорожном районе города Новосибирска утром 6 февраля произошла авария, в которой пострадал пешеход.

«Автомобиль "ГАС-1971" (бронированная инкассаторская машина) двигался по улице Владимировской со стороны улицы Ногина в сторону улицы Саратовской, и у дома № 35 по Владимировской совершил наезд на пешехода — женщину 1980 года рождения, которая пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого перехода», – рассказал корреспонденту Сиб.фм инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга и нейротравмой. По словам Савченкова, в рапорте указано, что водитель, совершивший наезд на пешехода, свою вину признал.

Напомним, ранее на трассе, ведущей в Шерегеш, столкнулись КамАЗ и автобус; водитель автобуса скончался.

Теги: ДТП инкассатор

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Предложить новость

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

сегодня 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

сегодня 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

сегодня 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

сегодня 17:26 Наука 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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