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Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

Рубрика: общество

06.02.2019 19:31

фото с сайта pixabay.com

Спустя сутки после того, как в СМИ появилась копия отчёта регионального уполномоченного по правам ребёнка, где подтверждался факт трёх голодных обмороков среди учеников в Кузбассе, омбудсмен опроверг случившееся.

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил при личной встрече с губернатором Сергеем Цивилёвым, что проверка не подтвердила случаев голодных обмороков учащихся сельских школ. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба главы региона.

Также это подтвердил член комиссии, которая должна была проверить информацию об обмороках, – депутат Николай Мухин. Стоит отметить, что при разговоре с ТАСС, он заявил, что подаст на Дмитрия Кислицына в суд, если у него будут претензии к их проверке.

Напомним, 5 февраля стало известно о просочившейся в СМИ копии отчёта, которую Дмитрий Кислицын якобы направил Сергею Цивилёву; в ней говорилось о трёх обмороках в школах; омбудсмен это пока никак не прокомментировал.

Теги: еда дети скандал

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Предложить новость

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

вчера 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

вчера 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

вчера 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

вчера 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

вчера 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

вчера 09:58 Общество 0 Коммент.

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