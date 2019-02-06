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Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников
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Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьниковРубрика: общество
06.02.2019 19:31
фото с сайта pixabay.com
Спустя сутки после того, как в СМИ появилась копия отчёта регионального уполномоченного по правам ребёнка, где подтверждался факт трёх голодных обмороков среди учеников в Кузбассе, омбудсмен опроверг случившееся.
Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил при личной встрече с губернатором Сергеем Цивилёвым, что проверка не подтвердила случаев голодных обмороков учащихся сельских школ. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба главы региона.
Также это подтвердил член комиссии, которая должна была проверить информацию об обмороках, – депутат Николай Мухин. Стоит отметить, что при разговоре с ТАСС, он заявил, что подаст на Дмитрия Кислицына в суд, если у него будут претензии к их проверке.
Напомним, 5 февраля стало известно о просочившейся в СМИ копии отчёта, которую Дмитрий Кислицын якобы направил Сергею Цивилёву; в ней говорилось о трёх обмороках в школах; омбудсмен это пока никак не прокомментировал.
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Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников
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